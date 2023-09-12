Q2 NAND Flash營收季增7.4% 本季可望再成長3%

據 TrendForce 研究顯示，第二季 NAND Flash 市場需求仍低迷，供過於求態勢延續，平均銷售單價續跌 10-15%，由於第一季基期較低，也帶動第二季位元出貨量季增 19.9%，第二季 NAND Flash 產業營收季增 7.4%，營收約 93.38 億美元。

自第二季起，三星加入減產行列，且預期第三季將擴大減產幅度，供給收斂的同時也在醞釀漲價，供過於求態勢有望因此獲得改善。

不過，由於 NAND Flash 產業供應商家數多，在庫存仍高的情況下，第三季多數業者仍選擇積極銷貨，預估 NAND Flash 全產品均價跌幅收斂至 5-10%，位元出貨則會隨著旺季備貨動能上升，預估第三季 NAND Flash 產業營收將續增逾 3%。

第二季各家業者營收成長幅度最高的為美光，季增 27.6%，達 12.1 億美元。營收表現回溫主要是來自 PC、Mobile 市場客戶庫存降低，尤其 Client SSD 受惠於平均搭載容量增長，位元出貨創單季新高。隨著全產業皆積極減產，美光認為下半年供需情況將變健康，不過全年格局來看，高庫存仍會壓抑 NAND Flash 產業復甦，全產業預計等到 2024 年都維持低度供給位元產出。

其他業者如 SK 集團、威騰電子等分別受惠於通路市場 SSD 庫存持續降低，以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素，使位元出貨量大幅提升，帶動第二季營收向上。其中 SK 集團營收成長幅度居次，季增約 26.6%；威騰約 5.4%。

三星、鎧俠則是唯二營收衰退的業者，儘管位元出貨量均有成長，但仍不敵平均銷售單價下跌的衝擊，三星第二季營收季減 1.0%，約 29.0 億美元，其中市場持續關注的 AI 伺服器持續壓縮到通用型伺服器出貨規模，NAND Flash 領域營收沒有因 AI 熱潮而受惠；鎧俠第二季營收則季減約 1.3%，約 18.3 億美元。