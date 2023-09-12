鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估下修至5.69元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.72元下修至5.69元，其中最高估值6元，最低估值5.22元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6
|7.07
|8.41
|最低值
|5.22
|5.99
|6.8
|平均值
|5.61
|6.57
|7.57
|中位數
|5.69
|6.54
|7.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,630,000
|26,690,000
|27,479,240
|最低值
|20,687,220
|22,505,000
|24,201,000
|平均值
|21,455,420
|24,501,860
|25,952,780
|中位數
|21,363,370
|24,482,150
|26,261,490
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.41
|9
|5.61
|6.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
|20,419,492
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。