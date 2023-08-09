鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估上修至5.72元，預估目標價為67.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.23元上修至5.72元，其中最高估值6元，最低估值5.13元，預估目標價為67.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6
|6.93
|8.41
|最低值
|5.13
|6.12
|6.8
|平均值
|5.58
|6.53
|7.51
|中位數
|5.72
|6.54
|7.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,630,000
|26,690,000
|27,479,240
|最低值
|20,714,360
|24,119,000
|24,201,000
|平均值
|21,683,990
|24,846,170
|26,316,570
|中位數
|21,777,870
|24,565,150
|26,665,370
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.41
|9
|5.61
|6.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
|20,419,492
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。