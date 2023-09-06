【量大強漲股整理】八月營收即將公布，作帳行情倒數計時下，可留意那些主流股?

台股今日在電子權值股普遍回檔，加上新台幣貶值下，指數震盪回檔，開高走低震盪回檔，終場下跌 53.45 點，收在 16738.16 點，成交量 2722.69 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 80.74 億元；自營商同步提款 41.93 億元；投信買超 39.08 億元，為連 25 買；三大法人合計賣超 83.58 億元。

台股今日早盤 (2330-TW) 台積電，領軍下，站上 16800 點，AI 雖然回神，但是美債殖利率攀升，10 年期美債殖利率飆至 4.27%；30 年期美債殖利率也升至 4.37%，尾盤賣壓湧現，權值股無力表態，指數終場震盪回檔，今日收量增黑 K 棒，技術面，台股在季線與半年線之間盤整，目前內資法人，投信已連續買超 25 天，合計 698.45 億元，持續著墨季底的作帳行情，搭配量能若能增溫至三千億元，之下，台股將有機會挑戰季線大關，近期盤面上的個股輪動表現，題材面陸續發酵，蘋果新機、投信作帳行情都是九月份可以留意的重點，未來持續關注今晚美國公布的 PMI 數據，將牽動未來的盤勢變化。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，開盤至 556 元最高，終場不給力，跌 2 元、(2454-TW) 聯發科、(2317-TW) 鴻海，同樣走跌，(2303-TW) 聯電，則尾盤拉抬下成功收紅；網通股旗揚，(6285-TW) 啟碁，上漲 6.4%、(3596-TW) 智易、(4906-TW) 正文，都有不錯的表現；蘋果新機效應，但部分蘋概股漲多休息，而 PA 三雄 8 月營收回溫，(8086-TW) 宏捷科，8 月營收 2.66 億元，月增 14.55％、年增 34.1％，8 月營收寫近 20 個月新高，激勵股價再創新高! 我們早就領先布局預告在前面，(2455-TW) 全新，8 月營收 2.57 億元，月增 14.63％、年增 48.63％，今日開低走高，收紅 K；AI 概念股， (2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，逆勢收紅，短線上籌碼沉澱整理後，有機會整理在上。

網通股 (6285-TW) 啟碁，再創新高! 領先預告!

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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