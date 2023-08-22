日本旅遊搜索量超越泰國 躍中國第一 十一連假有望迎爆發期

中國文化和旅遊部在 10 日公布第三批恢復出境團體旅遊的國家和地區名單，促使海外目的地的熱度發生變化。攜程跟團搜索量顯示，截止 17 日，近一周日本搜索量已超越東南亞的泰國與新加坡，躍居中國第一。

據《界面新聞》報導，Airbnb 平台的數據顯示，日本是今年十一黃金周十大熱搜目的地之一，熱度在夏季基礎上進一步躥升，有望成為黃金周爆款。

「國慶前後日本旅遊有望迎來爆發期。」攜程集團市場部駐日首席代表劉劍英說。她進一步表示，雖然現在日本物價上漲，但日元兌人民幣匯率低，所以在日本購物和預訂酒店相當於打八折，出遊性價比變得更高，這對旅旅遊業來說是一大利多。在日本目的地中，目前訂單最多的還是東京、大阪、名古屋及福岡。

即使是中國政府開放團體旅遊前，日本也是境外遊熱門目的地。中國旅遊研究院近日發布的《2023 年上半年出境旅遊大數據報告》顯示，上半年接待出國中國遊客的熱門目的地中，日本排名第二，僅次於泰國，接待比率為 12.05%。

8 月初剛結束新婚旅行的馬女士提到，往返中日的航班上座位基本都被選滿，日本各大景點都可以看到中國遊客的身影。

在疫情後，中國遊客的出遊習慣和消費觀念也出現一些變化。劉劍英說，首先，遊客更傾向於小團體出行。其次，遊客更重視安全，會選擇安全、安心的目的地和產品。

劉劍英表示，遊客預訂旅遊產品的窗口期變短了，會在行前較短時間內預訂產品。更多年輕人也對線路的規劃要求更加靈活，偏好小眾、個性化目的地，對當地文化的體驗互動有更高要求。

眾信旅遊也認為，現在遊客的需求更加多元，在中國政府開放團體旅遊前，也有遊客在目的地參團、以個人旅遊簽的形式旅行，對個性化、定制化、當地靈活參團的產品需求旺盛。

春秋旅遊則表示，現在遊客越來越關注攻略，「網紅」景點、「網紅」打卡餐館愈來愈受歡迎，「預約難」也隨之出現。因此，赴日旅遊產品必須及時更新，比如做到將多個目的地串連起來，以出遊目的為導向設計產品，對酒店地理位置要求更精準，體驗感要求更強。