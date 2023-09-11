〈陸港盤後〉中國經濟現回穩跡象 A股三大指數走高

中國 A 股市場三大指數周一（11 日）收盤同步走高，滬指漲 0.84%，利多是中國 8 月消費者物價指數（CPI）轉正，且 8 月社會融資規模增量為人民幣（下同）3.12 兆元，優於預期，顯示中國經濟出現回穩跡象。

滬指周一收盤漲 0.84% 報 3,142.78 點，深成指漲 0.98% 報 10,382.38 點，創業板指漲 0.66% 報 2,063.19 點；兩市成交額合計 8,412 億元，「北向資金」淨流入 22.44 億元。

媒體、零售、釀酒、券商、石油、保險、銀行等類股上揚，減肥藥、創新藥、CPO、元宇宙等族群活躍，地產、家居、建材等類股齊跌。

香港恒生指數周一收盤跌 0.58% 報 18,096.45 點，恒生科技指數跌 0.21% 報 4,083.14 點。

中國國家統計局上周六公布的數據顯示，8 月 CPI 較去年同期上升 0.1%，雖然升幅小於市場預估 0.2%，但數據優於 7 月的年降 0.3%。

中國央行周一公布的數據則顯示，8 月社會融資規模增量為 3.12 兆元，優於經濟學家原估的 2.7 兆元，前值為 5,282 億元。

中國 8 月數據陸續出爐，可看出經濟部分領域出現觸底跡象，例如製造業景氣萎縮程度減緩，進口降幅縮小，出口降幅也沒市場預期的那麼糟。

不過，北京當局仍然無法掉以輕心，理由是，扮演疫後經濟成長主力的服務業，8 月景氣降溫，代表中國政府若要刺激家庭消費和支出，需要祭出更多支持政策。

上海保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）說：「政策引導經濟回穩，關鍵是這股動能可以維持到什麼程度。」

高盛分析師周日在報告中寫道，近期政策可能會帶動房地產交易短期反彈，但這些政策不足以穩定房地產市場。分析師預料，如果房屋銷售繼續下滑，且成長進一步放緩，政府可能會提出更多寬鬆政策，包括降息或房地產市場振興措施。

