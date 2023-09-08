〈台幣〉外資提款走人 新台幣續貶收32.008元 單周貶1.47角周線連2黑

美元指數續強，外資股匯市同步匯出，新台幣兌美元今 (8) 日貶值 1.3 分收在 32.008 元，匯價續創 10 個多月來新低，連續 6 個交易日收黑，總成交量共 14.905 億美元；本周新台幣共貶值 1.47 角、周線連 2 黑。

股匯再度雙殺，外資今天在台股提款 137.8 億元走人，在匯市也大舉匯出，新台幣今天開盤以 32.01 元開出後，盤中一度貶至 32.052 元，眼看外資一去不回頭，央行尾盤進場調節，新台幣貶勢稍見止穩，但終場仍貶破 32 元價位。

外匯交易員表示，除了外資匯出，人民幣疲軟也是拖累新台幣匯價走貶的原因，中國人行近期干預似有鬆手跡象，人民幣兌美元逼近 7.35 元價位，讓新台幣承壓續貶。

看準新台幣貶勢，出口商也樂於拋匯，今天開盤以 32 元價位開出後，出口商便蜂擁進場賣美元，加上央行尾盤調節，兩股力道拉抬讓新台幣貶值幅度收斂。

外匯交易員認為，近期美國經濟數據，引發市場對於通膨捲土重來的疑慮，這也支撐美元指數續強，新台幣在人民幣疲弱、美元強的壓力下，加上央行不再硬守 32 元價位，預估下周可能朝 32.2 元關卡邁進。

根據中央銀行統計，美元指數小漲 0.01%，主要亞幣以新台幣、人民幣較弱，分別貶值 0.04%、0.23%，日元升值 0.03%、韓元則升值 0.15%。