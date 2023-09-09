〈貴金屬盤後〉黃金本周跌逾1% 焦點轉向下周美國CPI

黃金期貨周五 (8 日) 小幅收高，但本周在美元和美債殖利率上揚的壓力下，仍累積下跌 1.2%，投資人焦點轉向下周的美國 8 月消費者物價指數 (CPI)，這可能是左右聯準會 (Fed)9 月決策會議的關鍵因素。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 20 美分或不到 0.1%，報每盎司 1942.70 美元。

黃金期貨本周下跌 1.2%。

黃金周五從前日的近兩周低點反彈，但本周仍不敵美元和美債殖利率上揚帶來的沉重壓力。GoldCore 執行長 David Russell 說：「美國改善的經濟數據和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員的發言，都顯示利率可能更高更久，為當前發展添加柴火。」

對不孳息的黃金來說，殖利率上揚並非好事，因為這代表持有黃金的機會成本將增加。美元升值，則會讓以美元計價的黃金，對海外買家來說變得昂貴。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說：「最新的美國服務業景氣以及多項數據，都支持著聯準會 (Fed) 還有空間再升息一次的論點。當美元和美債殖利率可能因為 Fed 升息可能性而繼續上揚，就會讓金價繼續受到打壓。」

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 則認為，儘管黃金已從今年稍早每盎司 2000 美元以上的高點拉回，但以目前 1920 美元的價位來說，還是很高了。

Rowling 說：「儘管利率上升，支撐金價的關鍵因素仍在於市場脆弱的信心。但當經濟數據持續顯示衰退擔憂過頭，時間愈長，就有愈多交易活動轉向風險資產，而非最終的避險資產黃金。」

交易員眼前最關注下周三公布的美國 8 月 CPI。GoldCore 的 Russell 表示，交易員將關注 CPI 報告會否證實美國經濟並未因目前的利率水準而苦苦掙扎，而且通膨正對回應貨幣政策。

中長期而言，GoldCore 仍對黃金感到樂觀，「近期內，強勢美元對全球經濟代表著通膨上升。但中長期來說，則是代表更多國家央行的干預，以及其他國家貨幣的進一步貶值。在這樣的環境下，就是黃金得利的時候。」

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