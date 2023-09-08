【量大強漲股整理】八月營收全數公布完畢下，可留意那些蘋果概念股呢?

受到美國科技股和半導體股回檔拖累，台股今日早盤一度跌逾百點，後跌幅收斂守住月線，加權指數終場下跌 43.12 點，收 16576.02 點，成交量 2273.55 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 137.8 億元；自營商同步提款 62.7 億元；投信買超 44.14 億元，為連 27 買；三大法人合計賣超 156.37 億元。

台股今日開低後，但在軍工、航運股等逆勢撐盤之下，險守月線，今日收量縮黑 K 棒；技術面，指數在季線與半年線之間區間震盪，籌碼面，投信、官股與持續進場，投信已連續買超 27 天，合計 780.61 億元、官股買超 2 天，合計 73.37 億元，已默默在布局 Q3 行情，台股在月初震盪回檔，月底有高機率會走出【先蹲後跳】格局。未來將持續關注下周歐洲央行會議及美國 CPI 數據的動向，將牽動未來的盤勢變化。

個股方面，權值股，(2330-TW)台積電，收紅 K 棒，公告 8 月營收 1886 億元月增 6.2% 今年、歷年同期次高；IC 設計族群，(2436-TW)偉詮電， 8 月營收年增達 50.96%，創近 17 個月新高，激勵股價走高，相對抗跌、(3014-TW)聯陽、(6451-TW)訊芯 - KY，股價走揚；軍工股相對穩盤，加上台北航太展下周登場，(2645-TW)長榮航太 、(8222-TW)寶一、(8033-TW)雷虎 、(5284-TW)JPP-KY，在買單敲進下都有不錯的表現；車用零組件 (1319-TW) 東陽，有 + 5% 漲幅，最新公布八月營收創下歷年同期最佳紀錄，激勵股價改寫新高，股價改寫七年以來新高點，成為投信鎖碼的飆股，我們更是早就預告在前面。

車電股 (1319-TW) 東陽，再創新高! 領先預告!

會員早已在 8/25 就預告進場後，股價一路噴出!

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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