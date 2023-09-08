中國不景氣全球有感 巴隆點名15家易受威脅企業

中國疫後經濟復甦疲弱，代表這個全球第二大經濟體正進入成長放緩時期，這勢必會在世界各地引發連鎖效應，尤其是依賴中國市場的跨國公司，巴隆周刊點名 15 家易受威脅的企業，如特斯拉 (TSLA-US)、BMW、歷峰 (Richmont)、力拓 (Rio Tinto) 等。

目前看來，中國政府不打算用債務刺激的方式，重振陷入困境的房地產市場，儘管北京透過一些措施設法吸引買家，但經濟學家認為房市榮景難以回歸，房地產占經濟的比重，將從目前的四分之一逐漸退縮。

對仰賴中國帶動業績成長的跨國公司來說，最新情勢是一大挑戰。對拉丁美洲和澳洲的大宗商品業者來說，中國房市不太可能恢復到過去刺激銅、鋼鐵等金屬需求的榮景，而對汽車、工業和消費品業者來說，除了有中國企業和消費者的需求乏力問題，還要面對來自中國國內企業的競爭。

至於在出口市場和中國競爭的國家，隨著人民幣兌美元貶值並接近 15 年低點，競爭對手處境日益脆弱。經濟學家預期，中國將放手讓人民幣以漸進、節制的方式貶值，以維持自身的出口競爭力。人民幣貶值將讓中國多個領域的企業更具競爭力，從科技到航太皆然。

TS Lombard 中國和亞洲研究主管 Rory Green 說，中國有能力生產 7 奈米晶片和飛機，是有史以來第一個可以生產高水準技術的低收入國家。

巴隆剖析歐洲 Stoxx 600 指數和標普 500 指數成分股，從中國營收比重較高的企業找出潛在受創者。半導體領域的高通 (QCOM-US) 雖然中國營收比重相當高，但因為晶片通常搭載於可以賣到其他國家的產品中，因此巴隆將其排除在外，並列出中國營收比重超過 20% 的企業。

以下為 15 家中國營收占比超過 20%，易受中國不景氣影響的企業名單：

企業 股價 中國營收比 預估本益比 市值 (億美元) 力拓 (RIO) 63.5 美元 54% 9.37 824 Wynn Resorts(WYNN) 101.38 美元 43% 21.72 116 拉斯維加斯金沙集團 (LVS) 54.86 美元 40% 17.46 419 Swatch Group(SWGAY) 14.25 美元 32% 11.79 127 Porche(DRPRY) 10.68 美元 31% 15.53 926 BMW(BMW.Germany) 96.97 歐元 29% 5.55 614 Anglo Americana(AAL.London) 2100.5 英鎊 26% 8.48 257 歷峰 (CFR.Switzerland) 125.6 瑞郎 25% 16.12 722 Georg Fischer(GF. Switzerland) 57.2 瑞郎 23% 14.76 47 Atlas Copco(ATLCY) 11.75 美元 23% 24.34 6839 特斯拉 (TSLA) 258.08 美元 22% 51.21 8191 福斯汽車 (VLVCY) 7.61 美元 22% 8.16 1243 Mettler-Toledo International(MTD) 1213.48 美元 22% 26.85 265 BorgWarner(BWA) 40.75 美元 21% 9.55 96 Antofagasta(ANFGF) 18 美元 21% 22.39 143

雖然有一些企業僅呈現亞洲而未單獨列出中國業績，但仍然可供投資人參考未來容易受到影響的企業。

大宗商品因為用於房屋建造，因此需求預料放緩，澳洲礦業巨擘力拓就是一例，該公司將近一半營收來自中國，另外英美資源集團 (Anglo American)、智利銅礦商 Antofagasta 也分別有四分之一和五分之一營收源於中國。

工業領域方面，生產精密儀器的瑞士商 Mettler Toledo 曾警告，中國需求已經「大幅惡化」，預估接下來到年底的銷售將降低。

消費品領域方面，精品業者如 Swatch 集團、歷峰集團都在榜上。如果中國消費者信心繼續受挫、特別是高所得族群，信託或財富管理產品表現也將低迷。

德國車廠包括寶馬 (BMW)、保時捷 (Porshce) 也顯得脆弱，原因不只是消費者對高單價產品支出轉趨謹慎，還因為中國比亞迪 (BYD) 等對手正在蠶食市占率並進軍歐洲，隨著人民幣貶值，這些中國業者的出口競爭力也將有所提升。