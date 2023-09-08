中國不景氣全球有感 巴隆點名15家易受威脅企業

中國疫後經濟復甦疲弱，代表這個全球第二大經濟體正進入成長放緩時期，這勢必會在世界各地引發連鎖效應，尤其是依賴中國市場的跨國公司，巴隆周刊點名 15 家易受威脅的企業，如特斯拉 (TSLA-US)、BMW、歷峰 (Richmont)、力拓 (Rio Tinto) 等。
目前看來，中國政府不打算用債務刺激的方式，重振陷入困境的房地產市場，儘管北京透過一些措施設法吸引買家，但經濟學家認為房市榮景難以回歸，房地產占經濟的比重，將從目前的四分之一逐漸退縮。
對仰賴中國帶動業績成長的跨國公司來說，最新情勢是一大挑戰。對拉丁美洲和澳洲的大宗商品業者來說，中國房市不太可能恢復到過去刺激銅、鋼鐵等金屬需求的榮景，而對汽車、工業和消費品業者來說，除了有中國企業和消費者的需求乏力問題，還要面對來自中國國內企業的競爭。
至於在出口市場和中國競爭的國家，隨著人民幣兌美元貶值並接近 15 年低點，競爭對手處境日益脆弱。經濟學家預期，中國將放手讓人民幣以漸進、節制的方式貶值，以維持自身的出口競爭力。人民幣貶值將讓中國多個領域的企業更具競爭力，從科技到航太皆然。
TS Lombard 中國和亞洲研究主管 Rory Green 說，中國有能力生產 7 奈米晶片和飛機，是有史以來第一個可以生產高水準技術的低收入國家。
巴隆剖析歐洲 Stoxx 600 指數和標普 500 指數成分股，從中國營收比重較高的企業找出潛在受創者。半導體領域的高通 (QCOM-US) 雖然中國營收比重相當高，但因為晶片通常搭載於可以賣到其他國家的產品中，因此巴隆將其排除在外，並列出中國營收比重超過 20% 的企業。
以下為 15 家中國營收占比超過 20%，易受中國不景氣影響的企業名單：
|企業
|
股價
|中國營收比
|預估本益比
|市值 (億美元)
|力拓 (RIO)
|63.5 美元
|54%
|9.37
|824
|Wynn Resorts(WYNN)
|101.38 美元
|43%
|21.72
|
116
|拉斯維加斯金沙集團 (LVS)
|54.86 美元
|40%
|17.46
|419
|Swatch Group(SWGAY)
|14.25 美元
|32%
|11.79
|127
|Porche(DRPRY)
|10.68 美元
|31%
|15.53
|926
|BMW(BMW.Germany)
|96.97 歐元
|29%
|5.55
|
614
|Anglo Americana(AAL.London)
|2100.5 英鎊
|26%
|8.48
|257
|歷峰 (CFR.Switzerland)
|125.6 瑞郎
|25%
|16.12
|722
|Georg Fischer(GF. Switzerland)
|57.2 瑞郎
|23%
|14.76
|47
|Atlas Copco(ATLCY)
|11.75 美元
|23%
|24.34
|6839
|
特斯拉 (TSLA)
|258.08 美元
|22%
|51.21
|8191
|福斯汽車 (VLVCY)
|7.61 美元
|22%
|8.16
|1243
|
Mettler-Toledo International(MTD)
|1213.48 美元
|22%
|26.85
|265
|BorgWarner(BWA)
|40.75 美元
|21%
|9.55
|96
|
Antofagasta(ANFGF)
|18 美元
|21%
|22.39
|143
雖然有一些企業僅呈現亞洲而未單獨列出中國業績，但仍然可供投資人參考未來容易受到影響的企業。
大宗商品因為用於房屋建造，因此需求預料放緩，澳洲礦業巨擘力拓就是一例，該公司將近一半營收來自中國，另外英美資源集團 (Anglo American)、智利銅礦商 Antofagasta 也分別有四分之一和五分之一營收源於中國。
工業領域方面，生產精密儀器的瑞士商 Mettler Toledo 曾警告，中國需求已經「大幅惡化」，預估接下來到年底的銷售將降低。
消費品領域方面，精品業者如 Swatch 集團、歷峰集團都在榜上。如果中國消費者信心繼續受挫、特別是高所得族群，信託或財富管理產品表現也將低迷。
德國車廠包括寶馬 (BMW)、保時捷 (Porshce) 也顯得脆弱，原因不只是消費者對高單價產品支出轉趨謹慎，還因為中國比亞迪 (BYD) 等對手正在蠶食市占率並進軍歐洲，隨著人民幣貶值，這些中國業者的出口競爭力也將有所提升。