〈貴金屬盤後〉焦點轉向Fed官員演說 黃金連三黑

黃金期貨周四 (7 日) 下挫，美國初領失業救濟金人數低於市場所料，顯示就業市場持續緊繃，投資人焦點轉向更多聯準會 (Fed) 官員演說，以研判利率可能的走向。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 1.70 美元或約 0.%，報每盎司 1942.50 美元，是 8 月 25 日以來最低收盤價。

DHF Capital 執行長 Bas Kooijman 說：「金價仍承受壓力，可能繼續下滑。交易員正在等待更多美國的經濟數據，以及有關於美國貨幣政策前景預期的轉變。」

法國興業策略師表示，美元和利率均高，對黃金不利，因為這提高海外投資人買進美元計價資產的成本，也侵蝕不孳息資產的吸引力。

美債殖利率周四下滑，美元則保持堅挺。

美國周四公布，9 月 2 日為止一周內的初領失業救濟金人數減少 1.3 萬，降為 21.6 萬人，是 2 月以來最低水準。

Fed 周三公布的褐皮書顯示，美國經濟在 7 月到 8 月期間，以適度的步調成長。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，對黃金和美元來說，下一件大事將是下周的美國消費者物價指數 (CPI)，該數據可能影響 Fed 是否將升息。

他指出，由於美國經濟強韌，市場預期利率將保持在現有水準更長一段時間，因而支撐美元，並削弱黃金。

多名區域聯邦準備銀行總裁預定周四發表演說，將替交易員評估 Fed 政策前景提供更多線索。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，現階段，黃金仍有強勁動能可以守住每盎司 1900 美元，很可能是因為黃金抗通膨的特性，尤其是考慮到油價自年初以來大漲一波。市場情緒也顯示，Fed 政策利率已經觸頂。

即便如此，Innes 提醒，這一切仍不足以說服投機者眼中，黃金與美元為負 beta 值的關係，因此只要美元和美債殖利率上揚，投機者仍可能賣出黃金。

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