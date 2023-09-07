營運來到拐點，整理後醞釀創高個股

台股近期低檔震盪局面未能改變，緩步反彈趨勢延續，因此多留意盤中震盪回檔後的做多機會。而個股表現部分，依舊有強恆強或低檔轉強後持續吸引資金情況，選股不選市及汰弱留強應為近期較佳策略。

今天來看到股價近期墊高，並在今日創下今年來收盤新高的 8299 群聯。

群聯主要做 NAND Flash、固態硬碟、USB 隨身碟、快閃記憶卡等控制晶片及模組。在景氣疲弱下，NAND 價格 2020 年初一度強彈後幾乎是一路走跌，目前報價大約是 2020 年高點的 1/3 以下，導致群聯 2022 年、2023 年獲利大幅度衰退，從一年能賺 40 多元到了 30 元以下，再到今年高機率不到 15 元，但營運低股及轉折點可說是近在眼前。

首先國際大廠減產動作仍持續且有擴大情況，終端庫存持續降低後，預期今年即有望看到價格回升；而 8 月三星調漲 NAND Flash 晶圓價格後，威騰電子也跟進調漲高個位數幅度，有利於後續 NAND Flash 報價反彈，而反彈力道仍要看市場供需結構變化。

就未來發展趨勢部分，群聯在 PCIe 5.0 的 SSD 控制晶片 E26 目前市佔最高，可搭上高速傳輸之商機；群聯先前已有出貨用在消費型產品，PCIe 5.0 需要用到的 Redriver，而可應用在 AI 伺服器的 Retimer 也正進行認證，在不久的將來有望開始出貨並成為市場上少數的供應商之一。

在市況有望慢慢好轉，且群聯持續積極布局非消費性儲存應用 (目前已達 70% 以上)，以求降低 NAND 市場景氣波動，明年獲利有望達高雙位數甚至三位數成長。

群聯股價從今年來走高檔區間格局，目前皆未明顯脫離此範圍，在 8 月一度跌破半年線接近年線後，展開較為強勁反彈行情，一舉收復月、季線反壓後持續墊高，目前正來到今年前高壓力區之關鍵位置，能否過高展開下段行情，或是延續高檔區間即是近期可留意方向。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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