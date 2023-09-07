騰訊入局 混元大模型正式亮相

在中國掀起「百模大戰」之際，騰訊集團 (00700-HK) 高級執行副總裁湯道生周四（7 日）正式推出騰訊混元大模型，即日起對外開放。

據《IT 之家》報導，騰訊周四宣布混元大模型即日起對外開放，用戶可直接透過 API 接口調用混元，也可以把混元作為基底模型，在公有雲上精調。目前該模型具備多輪對話、內容創作、邏輯推理、知識增強等功能，未來將推出多模態文生圖。

收費方面，混元大模型將為每個在白名單中的已實名騰訊雲企業賬號提供 10 萬 token 的免費調用額度，用戶開通服務後即可使用。用戶用完免費額度後，高級版每 1,000 token 收人民幣 0.14 元。1 token 約等於 1 個中文漢字或 3 個英文字母。

「以大模型生成技術為核心，人工智能正在成為下一輪數字化發展的關鍵動力。」湯道生在 2023 騰訊全球數字生態大會上表示。

此外，螞蟻集團董事長井賢棟在周四表示，周五將宣布自研大模型最新進展。井賢棟認為，這一波大模型帶來的衝擊，會重構很多商業。他說：「就相當於我們扔了一個石子到池塘裡面去，第一波的漣漪看到的可能是直接替代了比如客戶運營、市場營銷和銷售。這可能只是第一波的漣漪而已，慢慢擴散開去，影響是極其深遠的。」