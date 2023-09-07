中國四大行宣布 9/25起主動批量下調既有首套房貸利率

中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等大型銀行周四（7 日）先後公布存量（既有）首套個人房貸利率調整公告，表示經確認符合條件者，將於 9 月 25 日集中批量調整合約貸款利率，新利率當日生效。

據《華爾街見聞》報導，四大行均公告，2019 年 10 月 8 日（含當日）至 2022 年 5 月 14 日（含當日）發放、執行 LPR 定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限 LPR 不加點（原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於 LPR 者，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行）。

工行表示，自 9 月 25 日起將與存量個人房貸客戶協商調整貸款執行利率。工行說：「原貸款發放時執行首套房貸利率標準的存量房貸，我行將於 2023 年 9 月 25 日集中批量調整合約貸款利率，批量調整後於當日起按新的利率水準執行，此前利息均按原合約利率水準計算。」

農行指出：「後續我行將在掌上銀行、貸款經辦行、營業網點、95599、『中國農業銀行微銀行』等管道提供查詢等服務，您可於 2023 年 9 月 15 日起查詢本人存量房貸利率是否滿足下調條件及下調幅度等有關事宜」。符合調整條件者，農行將從 9 月 25 日起主動進行批量下調，無需客戶申請。

中國銀行說：「對於符合條件的存量首套房貸，客戶無需提交申請，我行將統一通過批量調整的方式進行調整」；「對於符合條件的存量二套房及以上貸款，由客戶向我行主動申請利率調整，並提供佐證材料，經我行審批通過後，按照批量或單筆的方式進行調整」。

建設銀行也說：「經確認符合條件，擬於 2023 年 9 月 25 日採取變更合約利率的方式，進行統一調整，新的利率即日生效」。

以下是《界面新聞》梳理上述銀行公布方案的核心要點：

調整範圍如何界定？

工行、農行均明確，需要同時滿足三個條件：貸款發放或合約簽訂時間在今年 8 月 31 日以前；貸款用途為購買住宅的商業性個人住房貸款，包括普通純商業性個人住宅貸款、公積金組合貸款中的商業性個人住宅貸款部分；且為首套個人住宅貸款。

首套房貸如何認定？

對於怎樣滿足首套，銀行給出了比較詳細的解釋。除了簽訂時符合首套房貸的情況，其中重點是通過後期交易成為首套或由於貸款時所在城市首套認定標準不同的，也可認定為「首套」：

房屋購買時家庭在當地沒有其他成套住宅，但因當地政府採取「認房又認貸」政策，導致該套房子按二套房貸利率標準辦理房貸，現在當地政府執行「認房不認貸」政策的；

房屋購買時不是家庭在當地唯一成套房子，但後期通過交易等方式出售其他成套房子，本房子成為家庭在當地唯一成套房子且當地政府執行「認房不認貸」政策的；

利率降幅有多大？

總的來說，貸款時間不同，利率調整幅度也有差異，需要參考貸款所在地人民銀行發布的首套商業性個人住宅貸款利率下限。另外，調整不涉及 LPR 本身的變化，貸款人只需要看清貸款合約中 LPR 後的加點是否高於所在地利率下限。

2019 年 10 月 7 日（含當日）之前發放的貸款：如當地首套住宅貸款利率政策下限（簡稱「當地下限」）高於 LPR，則將貸款加點幅度調整為當地下限；如貸款利率高於 LPR 則將貸款加點幅度調整為 0（即 LPR+0BP）；

2019 年 10 月 8 日（含當日）至 2022 年 5 月 14 日（含當日）發放的貸款：如當地下限高於全國首套住宅貸款利率政策下限（簡稱「全國下限」），則將貸款加點幅度調整為當地下限；如貸款利率高於全國下限，則將貸款加點幅度調整為全國下限（即 LPR+0BP）；

2022 年 5 月 15 日（含當日）之後發放的貸款：如當地下限高於全國下限，則將貸款加點幅度調整為當地下限；如貸款利率高於全國下限，將貸款加點幅度調整為全國下限（即 LPR-20BP）。

借款人如何申請調降房貸利率？

如果貸款時，滿足首套房認定標準，且利率高於所在城市首套房貸利率執行下限，無須申請，銀行將統一調整。

「二套轉首套」，即原貸款發放時按照二套房貸利率標準，目前以滿足首套房貸的貸款人，需要主動向銀行申請。

對於借款人需要提供哪些佐證材料，銀行工作人員表示，具體材料清單需要上級部門說明，按此前貸款經驗，可能需要貸款人到當地房管局開具證明材料，並提供房產證、戶口本、結婚證等證件。