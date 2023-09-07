〈台股盤前〉美股重挫埋隱憂 下檔先看月線支撐

台股昨 (6) 日受到權值股休兵影響，終場下跌 53.45 點，收 16738.16 點，守住 5 日線。美股四大指數今晨全數大跌，以科技股為重的那斯達克綜合指數重挫逾 1%，恐為今日台股埋下隱憂，下檔先看月線支撐。

外資昨終止連二買轉賣超 80.5 億元；投信於集中市場擴大買超 39.02 億元，為 8 月 18 日以來最多，連 25 買平史上第四長連買紀錄、累計買超共 668.9 億元；自營商賣超 41.9 億元。

面板股遭外資降評重挫，連帶友達在 OTC US 掛牌的 ADR 今天也在劫難逃，終場 以 5.43 美元作收，下跌 0.31 美元，大跌 5.40%。

鴻海 (2317-TW) 的 AI 業務大爆發，董事長劉揚偉昨日表示，集團生產 AI 伺服器重鎮－－美國威斯康辛州廠區產能滿載，「鴻海第 4 季營運鐵定比第 3 季好」，不只是電腦終端產品，其他產品也都會上來，但電腦產業能否回到過去的榮景，還需要再觀察。鴻海股價今是否能反映利多消息值得關注。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (6) 日表示，目前先進封裝 CoWoS 產能短缺，導致 AI 應用晶片供不應求，但預期這只是短期現象。談及是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，劉德音則表示，還在評估中，預計這一、兩週會決定。

台股上檔有「萬七」及季線雙重壓力，加上沙國聯手俄羅斯連手減產、推高油價，市場擔憂美聯準會延長利率維持高檔時間，2 年期美債殖利率突破 5%，外資資金動向恐持續匯出，近期盤面缺乏指標領漲族群，成交量值無法放大，權值股表現首當其衝，下檔先看月線是否有撐。