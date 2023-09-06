〈台股盤後〉電金傳欲振乏力 跌點擴大下跌53點收16738點

台股今 (6) 日在電子權值股普遍疲軟，傳產、金融族群也欲振乏力，尾盤在台積電 (2330-TW) 領跌、新台幣弱勢拖累下，指數跌幅擴大，終場下跌 53.45 點或 0.32%，收在 16738.16 點，成交量 2722.69 億元。

觀察電子權值股表現，台積電尾盤賣壓湧現，終場收今日最低 550 元，下跌 2 元或 0.36%；聯發科 (2454-TW) 開低震盪，跌幅 0.84%；鴻海也收黑；面板雙虎跳水下跌超過 3%。

不過，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 逆勢收紅，華碩、英業達、神基等表現也不俗。

高價股再現比價效應，譜瑞 - KY 盤中一度重回千元之上，台股出現 10 千金，不過譜瑞 - KY 尾盤不敵賣壓，終場上漲 5%；世芯 - KY、緯穎、創意、旭隼表現不俗。

盤面上，以 PCB 族群漲勢最剽悍，楠梓電 (2316-TW) 攻上漲停價 38.5 元，華通爆量強漲 9%，定穎投控、金像電上漲逾 4%，精成科、瀚宇博、敬鵬、臻鼎 - KY 收紅。

光通訊族群有買單點火，上銓、前鼎連袂亮燈，眾達 - KY、星通、創威強漲逾半根停板，光聖、合勤控、統新、波若威、光環均收盤上。