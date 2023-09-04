【總經焦點】全球央行年會落幕，市場無劇烈反應，三大央行全年政策彙整！

一、上週盤勢與本週大事：持續關注經濟數據，靜待聯準會動向

上週全球央行年會結束，雖然聯準會主席 Powell 的發言偏鷹派，但債市沒有太大的反應，再加上 PCE 悄悄上升，反映通膨可能會稍微提升，卻大致符合市場預期，整體股市也沒太大的波動。本週則持續關注非農與非製造業的報告，短期市場靜待褐皮書與聯準會的利率政策動向。

二、 美國經濟現況及央行年會談話：就業市場降溫，聯準會 9 月可能暫停升息

FED 全球央行年會談話

8 月 25 日在 Jackson Hole 全球央行年會的談話中，聯準會主席鮑威爾表示，儘管通膨已從高點回落，但仍處於高位，如果情況允許，未來將會在適當的情況下進一步升息，整體言論偏鷹派。鮑威爾在談話中也提及，7 月 PCE 通膨率為 3.3%，核心 PCE 通膨率為 4.3%，對比 2022 年的高點 7% 以及 5.4%，有明顯下降，這是他們相當樂見的情況。而展望未來通膨趨勢，若通膨要穩定地降低到 2％ 的水準，需要讓經濟保持偏低的成長一段時期，勞動就業市場也需要繼續降溫。

美國經濟現況

美國商務部 8 月 30 日公布第二季 GDP 修正值，季年增率從年初預估的 2.4% 下修至 2.1%，低於市場預期。

另外，美國 29 日公布的就業市場數據中顯示，就業市場正在降溫，7 月份 Jolts 職位空缺數 882.7 萬個，遠低於市場預期的 946.5 萬，也較 6 月少了 33.8 萬個，更創下了 2021 年 4 月以來的新低，而美國勞動參與率也正在提升，顯示美國就業市場在勞動需求下降的同時，勞動供給也在上升，能夠抑制薪資上漲，有助於緩解通膨。

美國前景預測

雖然在全球央行年會結束後，芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場對於 11 月升息的預期一度從 33% 增加至 50.9%，但最新的 GDP 及就業市場數據公布後，升息的預期又降到了 39.6%。經濟發展降溫及就業市場緩解，提供聯準會足夠的理由暫停升息。

三、 日本經濟現況及央行年會談話：潛在通膨仍未達 2%，將持續維持寬鬆政策

BOJ 全球央行年會談話

BOJ 總裁植田和男 8/26 在 Jackson Hole 小組討論會上表示，日本潛在通膨仍未達到 2% 的目標，日銀將會繼續維持超寬鬆貨幣政策。而日本央行在 7 月份的利率會議上雖然調整了 YCC 政策，但由於後續沒有在釋出更多政策會轉向的消息，加上美國殖利率攀升，促使日圓持續走貶，美元兌日圓一路貶至 145.95。而日本央行前官員表示，除非美元兌日圓貶破 150，否則政府不會出手干預匯率。

日本經濟現況

日本 7 月 CPI 與 6 月持平，但核心 CPI 3.1% 略低於 6 月份的 3.3%，通膨成長的速度緩慢，也表示日本央行目前沒有需要轉變貨幣政策的壓力。

此外，日本零售銷售年增率已連續 3 個月成長，7 月零售銷售年增率升至 6.8%，超出市場預期的 5.5%，反映民間消費穩健成長。

接著檢視日本的就業市場狀況，7 月日本失業率從 2.5% 上升至 2.7%，薪資方面數據則呈現下降趨勢，7 月每月薪資年增率從 2.9% 降至 2.3%，每月經常性薪資從 1.7% 降至 1.4%，實質薪資的衰退程度也從 -0.9% 擴大至 -1.6%，就業市場表現疲弱，且薪資的增幅趕不上通膨的速度，所以儘管零售銷售有穩定成長，但整體而言消費市場的表現依舊較疲弱。

日本前景預測

7 月日本出口年增率從 1.5% 轉為負值 -0.3%，出口疲弱，貿易再度轉為逆差，但隨著近期日圓貶值，出口表現有望好轉，不過也由於日圓貶值，進口價格上漲，企業漲價使民眾消費意願降低，將會影響日本經濟發展。

四、 歐洲經濟現況及央行年會談話：通膨停滯為歐洲央行帶來難題

ECB 全球央行年會談話

歐洲央行總裁拉加德在全球央行年會上，並沒有給出關於未來利率政策走向的指引，僅提到若有必要，會將利率設定在充分限制性的水準，讓通膨盡快回到中期目標 2%。歐洲央行官員內格爾表示，現在談論暫停升息為時過早，歐洲央行利率制定者施納貝爾也表示，雖然歐元區經濟增長低於預期，但不代表歐洲不需要進一步升息，歐元因受到偏鷹派成員的言論影響而走低。

歐元區經濟現況

歐元區 8 月核心調和消費者物價指 5.29%，調和消費者物價指數 5.26%，整體通膨率高於市場預期，其中通膨加劇的因素主要來自法國與西班牙的物價上漲，而通膨減緩的因素來自德國與義大利的物價下跌。

此外，歐洲央行最關注的 8 月服務業通膨年增率 5.5%，沒有明顯降溫，7 月失業率 6.4% 更來到歷史低點，這也顯示通膨的上升因素仍然強勁，將導致歐洲通膨停滯的情形。 而在經濟發展方面，歐元區的經濟最主要還是受到德國的拖累，德國 8 月 IFO 商業景氣指數從 87.3 降至 85.7，已連續 4 個月下跌，IFO 出口預期指數也從 6 月份開始低於榮枯線。受到外需不足出口下降以及歐洲央行連續升息的影響，德國經濟目前仍看不到復甦的跡象。 歐元區經濟前景 經濟成長不如預期，但通膨又高居不下，這也為歐洲央行帶來了極大的難題，歐洲央行官員對於是否升息的意見不一，但從歐洲央行強烈降低通膨的決心，以及目前的通膨數據來看，9 月份歐洲央行很有可能會再度升息。 五、 分析與週策略：升息機率降低，大盤區間震盪

本週有許多重要公司法說會：

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