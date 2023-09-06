〈能源盤後〉沙俄延長減產舉措至12月底 原油逆轉收登近10個月高點

原油期貨價格周二 (5 日) 擺脫早盤跌勢，收於去年 11 月以來的最高水準，係因在沙烏地阿拉伯和俄羅斯決定將自願減產期限延長至今年年底後，油價獲得支撐。

由於中國經濟數據疲弱，引發市場對全球需求的擔憂，令原油期貨價格早盤走跌。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.14 美元或 1.3%，收每桶 86.69 美元，為最近月 WTI 期貨自 11 月 15 日以來最高收盤價。(WTI 原油期貨周一因美國勞動節休市)

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.04 美元或 1.2%，報每桶 90.04 美元，為 11 月 16 日以來最高收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.58 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.7%，收每加侖 3.22 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.6%，收每百萬 Btu 2.58 美元。

市場驅動力

沙烏地阿拉伯周二官媒報導，援引能源部消息來源，目前該國每日減產 100 萬桶的舉措將延長實施 3 個月，直至 12 月底。

該報導稱沙烏地阿拉伯 10 月、11 月和 12 月的實際產量將達每日 900 萬桶。

另外，俄羅斯副總理 Alexander Novak 宣布，俄羅斯對全球市場的石油供應額外自願削減 30 萬桶 / 日的舉措將延用至 12 月底。

Zaye 資本市場公司投資長 Naeem Aslam 表示，油價上漲係因交易商清楚聽見 OPEC+ 無意在短期內放寬供應的訊息。

WTI 原油期貨價格上周漲逾 7%，Brent 原油上漲 5.5%，這兩大基準原油上周五均創下 11 月以來最高收盤價。Brent 原油周一在倫敦交易中進一步上漲。

原油價格自 8 月初的低迷中恢復過來，市場焦點重新轉向供應收緊，且先前預期沙烏地阿拉伯將延長減產期限至 10 月。

周二因中國經濟傳悲觀消息，令早盤油價承壓。財新調查顯示，中國 8 月服務業擴張速度為 8 個月來最低，更加證明中國疫情期後復甦的步履蹣跚。

此外，歐元區的一項調查顯示，上個月歐元區生產萎縮速度創近 3 年來最快腳步。

但分析師認為，原油背景仍具有建設性。Brent 和 WTI 原油期貨價格進入逆價差 (backwardation)，這意味著期貨價格低於現貨價格，凸顯了原油現貨市場的緊繃狀況。

與此同時，周二天然氣期貨下跌近 7%，創 8 月 10 日以來最大單日跌幅，係因需求預計下降。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，連假周末的短期氣溫前景明顯轉涼，降低了天然氣製冷需求。

她援引國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 未來 6 至 10 日氣溫展望表示，美國本土中部和中西部直至 9 月 14 日的氣溫將介於低於平均至接近正常。