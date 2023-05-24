台企銀OCI損益回升 有助提升明年股利配發

股債回穩，台企銀 (2834-TW) 的 FV/OCI 評價損益也逐漸回穩，統計到今 (2023) 年 3 月底，銀行其他綜合損益 (OCI) 為 20.54 億元，較去 (2022) 年底回升。台企銀總經理陳紹晃表示，OCI 回升對於隔年度的股利分配有所助益。

台企銀去年獲利創新高，但每股僅配發 0.34 元創 14 年來新低；為此，台企銀 3 月法說會上曾對法人、股東信心喊話強調 OCI 開始回升，今 (24) 日線上法說，OCI 回升亦成為法人關注重點。

陳紹晃指出，截至 3 月底， OCI 已經從去年底的 17.15 億元回升至 20.54 億元，回升部分可望作為明年度的盈餘分配來源，而隨著市場升息循環進入尾聲，債券評價也有望回升，屆時將鎖定優質公司債、金融債布局，對於金融資產評價及股利分配將有所助益。

今年第 1 季稅後純益 34.73 億元，較去年同期成長 63.51%，每股稅後純益 (EPS)0.43 元，資產品質部分，逾放比 0.14%、備抵呆帳覆蓋率達 876.28%，表現與歷年相比大幅提升，資產品質穩健。

台企銀第 1 季手續費淨收益為 12.42 億元，較去年同期成長 7.72%，其中主要成長動能來自保險理財商品創募集佳績，保險手續費淨收益為 7.5 億元，成長率達 125.90%。

另外，受惠升息拉大台美利差空間，帶動換匯業務收益提升，金融商品淨收益及兌換損益 18.93 億元，年成長率達 730.26%，成為本季挹注淨收益成長的主要動能。

展望後市，台企銀表示，中小企業放款及外幣放款仍為放款業務的擴張核心，外幣放款除強化授信及風險控管，也將因應利息走勢衡量資金成本訂定授信利率。此外，海外發展策略重點將續以國際聯貸案件為主力，並重視海外授信品質、加強審視案件利差條件，以提升獲利能力