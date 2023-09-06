國際糖價飆升至2011年以來新高 全球庫存可能接近耗盡

全球最大規模的食糖貿易商預計，由於印度相關農作物前景不佳，國際食糖市場將連續 6 年出現供不應求。

巴西生產商 Copersucar SA 所控制的 Alvean 貿易公司的交易情報主管 Mauro Virgino 表示：「世界食糖庫存可能接近耗盡。」

在周二 (5 日) 交易時段，因供應擔憂，ICE 原糖期貨價格上漲 3.3%，報每磅 26.65 美分，盤中一度漲逾 4%，至每磅 26.94 美分，為 2011 年 10 月以來新高價格。

Virgino 表示，印度的極端天氣，可能會使世界第二大食糖供應國從 10 月份開始，無法將任何食糖運往海外市場。此外，低於平均水準的季風雨，也可能使印度農民無法種植甘蔗，從而損害未來的食糖生產。

Virgino 還預計，另一個主要出口國泰國將面臨困難，因為種植木薯可能獲取更高利潤，而使農民不去種植甘蔗。

根據 Alvean 預測數據，下一產季全球食糖市場將會面臨高達 540 萬噸的供應短缺，遠遠超出當前產季的短缺 100 萬公噸，也代表將創下連續 6 年短缺的記錄。

Virgino 表示，供應緊張將進一步縮減庫存，使衡量庫存與消費的比例指標，降至 2011 年的低位。當時，原糖期貨價格一度飆升至 30 年來最高。

儘管全球食糖生產和供應大國巴西繼續提高產量，本季產量預計將接近 4000 萬噸，接近創紀錄水準，預計明年產量與今年相差無幾。Virgino 表示，巴西在供應全球市場方面做得很好，但只靠這個國家無法實現全球食糖供需平衡。