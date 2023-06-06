中國瑞幸開了10,000家店 打響咖啡市場新一輪淘汰賽

在 5 月初第 1 季財報電話會議上，中國瑞幸咖啡董事長郭謹一預料，將在今年上半年提前實現萬店目標。一個月後，瑞幸第 10,000 家門市果真隆重開幕，成為瑞幸又一里程碑，也打響咖啡市場新一輪淘汰賽。

據《界面新聞》報導，「萬店第一杯」，這是瑞幸共同創始人楊飛發周一（5 日）在朋友圈發的訊息，他還分享了一張手持咖啡的照片。這杯咖啡來自瑞幸位於廈門中山路步行街的一家新門市。

隨著廈門中山路旗艦店開業，瑞幸在中國市場的門市家數已達 10,000 家，成為中國首家突破萬店的連鎖咖啡品牌。

瑞幸同日宣布展開優惠活動，消費者每周都能享用一杯人民幣（下同）9.9 元的咖啡飲品，且這並非短期活動，9.9 元特惠咖啡將成為瑞幸常態化優惠活動。

萬店規模與低價咖啡同時來襲，意味著瑞幸正把行業帶入新一輪淘汰賽。

9.9 元現磨咖啡優惠是瑞幸核心競爭力的集中體現，瑞幸敢把 9.9 元咖啡列為長期優惠活動，說明其對自身綜合營運效率相當有把握。

對行業而言，表面上，瑞幸 9.9 元咖啡只是市場行銷手法，事實上瑞幸引領的將是一場以低價為名的競賽，全方位比拼品牌供應鏈、數位化能力及供應鏈效率。

今年以來，咖啡市場價格戰此起彼伏，多個品牌啟動新一輪「軍備競賽」，但低價容易，可持續低價難。

瑞幸去年全年營收規模首次突破百億，且首度獲利。今年第 1 季，瑞幸營收達 44.37 億元，較去年同期激增 84.5%；美國會計準則（GAAP）下淨利潤 5.65 億元，增長逾 27 倍。

在近 3,000 萬月均交易客戶數、萬家門市規模效應下，瑞幸的獲利空間不斷擴大，瑞幸於此時推出 9.9 元價格策略，加快「賽道清場」的意味濃厚。

推出 9.9 元高品質咖啡、20 元精品咖啡且保持獲利的瑞幸，為競爭對手出了一道難題：接招恐難獲利，不接招市佔率被侵蝕。競爭對手進退兩難間，行業格局悄然輪動。

上游資源與 C 端認知加速向瑞幸集中，留給其他咖啡品牌擴充的時間和空間自然被加速擠壓。尚未在規模、效率、供應鏈及品牌認知上建立壁壘的咖啡連鎖玩家，致命挑戰日益逼近。