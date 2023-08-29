華為Mate 60真機圖曝光 即將展開預熱 9 月與蘋果直球對決

華為 Mate 60 真機圖曝光，顯示 Mate 60 的機身較圓潤，後蓋與邊框連接處均採弧度設計，後置鏡頭模組為標誌性星環，且知情人士爆料華為即將展開預熱，準備在 9 月與蘋果 (AAPL-US) 直球對決。

據《IT 之家》報導，雖然圖片較模糊，但隱約間能看出為後置三攝組合，閃光燈位於上方，XMAGE 影像標誌位於圓環中央。圖片也證實該機採拼接設計，最亮眼的莫過於淡紫色拼接。

這兩張圖片外露後，有爆料博主證實 Mate 60 就長這樣，並釋出其他訊息：鏡頭凸起不嚴重，有淡紫色拼接、黑白拼接、純黑色拼接。

作為中國國產手機代表之一，每一代華為 Mate 系列都備受關注。縱觀整個機圈，似乎只有華為不畏 iPhone 風頭，敢在同期發布新款手機。

去年華為在蘋果發布 iPhone 14 前一周推出 Mate 50，今年華為很可能直接與蘋果面對面對撞。據外媒披露，蘋果很可能會在 9 月 12 日發表 iPhone 15 ，而華為可能也會在 9 月 12 日舉行發表新品。

供應鏈傳出的訊息顯示，華為似乎對 Mate 60 系列充滿信心。相關人士說，華為在 6 月把 2023 年手機出貨量目標調高至 4,000 萬支，此前目標為 3,000 萬支。