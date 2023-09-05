暑假強檔片加持 信用卡觀影簽帳金額月增逾6成

在暑假強片效應下，讓信用卡業績也跟著受惠。根據兆豐銀行調查，7 月電影院刷卡簽帳筆數相較 6 月成長 62%，簽帳金額也成長超過 6 成，每筆消費平均金額約 780 元，相當於兩張電影票費用。

如果與去年同期相比，電影院的刷卡消費無論金額或是筆數也都有逼近 4 成的成長，顯示疫後的娛樂消費已逐漸回復以往水準，儘管在影音媒體的衝擊下，能夠現場感受聲光刺激的電影院仍有死忠客群相挺。

物價高漲也讓民眾更加精打細算，不少民眾會善用銀行推出的信用卡優惠來訂購享折扣，觀察市面上許多發卡行都有提供電影購票折扣，以大眾最常進影廳的周五到周日為例，星展在接收花旗卡後推出威秀影城最低 83 折、台新則推出國賓影城最低 7 折。

至於兆豐銀行則與電影購票平台合作，推出不分平假日、全台 41 家影城天天 67 折優惠，比起到現場排隊買原價票，信用卡能提供的福利著實優惠許多。

以年齡層來看，根據兆豐銀行統計，使用該行電影票天天 67 折優惠的最大宗就是 3 字頭的年齡層，比例逼近 50% 高，其次才是 2 字頭的年輕人，比例約 30%，而 4 字頭的青壯族群使用占比則約 20%。

至於整體又以女性使用率最高，佔比 56%，顯示比起剛出社會的年輕人，樂於享受生活的輕熟女也更善於利用折扣來購票，進入電影院享受聲光刺激的休閒娛樂。