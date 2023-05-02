祥翊2張美藥證明年有望顯著貢獻營收 拚營運損平

祥翊製藥 (6676-TW) 今 (2) 日召開法說，執行長吳永連表示，今年在既有產品穩定成長下，全年營收小幅增加，不過年底前將取得兩張美國藥證，預計明年有顯著營收貢獻，營收有機會衝上 6 億元、達到損平。

祥翊目前擁有 6 張美國藥證，其中 5 個品項已在美國上市銷售，抗感染用藥膠囊 NFT-C 、流產及產後出血針劑 CPT-I、維生素 B12 缺乏症針劑 CYA-I 為主要營收來源。

其中，流產及產後出血針劑 CPT-I 兩年前上市後，市占率明顯提升，位居第三，目前也在規畫今年向沙烏地阿拉伯、中東地區提出藥證申請；維生素 B12 缺乏症針劑 CYA-I 過去三年銷售量年複合成長率達 17%，目前市占率居冠。

展望後市，吳永連指出，今年目標提出 7 件產品藥證申請，目標未來每年取得 3 張藥證，其中止血劑懸浮液 AMA-S 最快今年底取證、抗癌針劑 CPA-I 藥證落在第四季，其藥證明年才會有顯著營收貢獻。

其他產品藥證進度方面，多發性硬化症錠劑 CLB-T(P4) 雖然有機會明年取得美國藥證，但因還牽涉專利問題，可能要等到 2025 年才能上市；維生素 K 缺乏症及凝血針劑 PTD-I、抗焦慮針劑 DZP-I 同樣有望明年取證。

祥翊歷年營業費用約落在 3 億元，今年因提出多項藥證申請，費用會略高。法人估，祥翊營收規模達到 6-6.5 億元，營運才有機會達到損平，2024、2025 年有望在新藥證貢獻下開始獲利。

海外策略聯盟部分，由於地緣政治因素影響，加上日本政府關閉老舊藥廠，導致日本當地藥品大缺貨，因此日本與美國客戶來台尋求產能。吳永連透露，目前三方正在討論生產品項，以及如何提升產能利用率，期望今年合作案可以敲定。

據了解，祥翊、美、日三方擬以合租廠房、生產線方式，提升產能利用率，同時能讓品項銷往更多地區；另外，美、日兩家客戶有意透過私募方式入股祥翊，成為策略合作夥伴。