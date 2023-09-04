鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至7.59元，預估目標價為117.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.67元下修至7.59元，其中最高估值15.3元，最低估值5.24元，預估目標價為117.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.3
|15.25
|19.49
|最低值
|5.24
|7.4
|9.88
|平均值
|8.33
|10.56
|13.54
|中位數
|7.59
|10.37
|12.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|216,840,000
|174,389,000
|196,155,830
|最低值
|144,685,840
|159,962,050
|163,097,900
|平均值
|154,939,760
|166,902,620
|182,547,100
|中位數
|148,930,000
|167,678,980
|182,906,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.02
|10.21
|8.9
|9.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
|120,067,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。