鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.05元上修至6.43元，其中最高估值7.51元，最低估值5.98元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.51
|8.76
|9.2
|最低值
|5.98
|5.5
|5.83
|平均值
|6.57
|7.18
|8.03
|中位數
|6.43
|7.25
|8.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|367,994,000
|384,558,000
|398,122,000
|最低值
|202,672,000
|212,044,000
|156,942,000
|平均值
|270,174,040
|312,105,150
|289,578,910
|中位數
|260,212,460
|307,251,700
|295,093,920
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。