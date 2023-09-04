中國房貸客戶：不降房貸利率 就提前還款

「銀行再不降房貸利率，年底我就提前還貸。」在談及存量（既有）房貸利率是否會下調時，一位房貸客戶如此表態。

據騰訊新聞報導，是下調存量房貸利率？還是面對洶湧的提前還貸潮？成為銀行總裁必須作答的選擇題。隨著銀行業者陸續公布 2023 年中報，提前還貸潮的影響有了更確鑿的證據。

銀行業最青睞的房貸正面臨前所未有的挑戰。騰訊新聞統計 17 家主要上市銀行（6 家國有大型銀行、9 家 A 股上市股份行以及北京銀行、上海銀行）的數據，發現上半年 17 家主要上市銀行的個人房貸餘額較 2022 年末下降人民幣（下同）2,271.14 億元，其中四大國有行個人房貸餘額減少逾 2,500 億元。中國銀行尤為明顯，房貸餘額較 2022 年末銳減 922.22 億元。

房貸餘額下降，部分是房貸到期結清，但主要是民眾購房需求不振、新增房貸規模有限，更重要的是借款人提前還貸。

招行總裁助理彭家文在業績會上坦言，存量房貸利率下調的背景，是提前還貸的規模比較大。

從銀行經營來看，假設一筆金額 100 萬元、期限 30 年、利率為 6% 的房貸，銀行在未來 30 年間可以賺到 115.84 萬元的利息。假設房貸可以轉換為目前 3.7% 的利率，銀行未來賺到的利息總額降至 65.7 萬元。但 6% 利率的房貸，導致民眾提前還款的機率提高，一旦民眾提前還款，銀行不僅失去未來 30 年的全部利息收入，存款規模也會下降，不利於銀行經營。

農行副總裁林立曾表示，（調整存量住房貸款利率）一方面有利於減輕部分存量個人房貸客戶的財務成本負擔，另一方面有利於商業銀行平滑提前還貸壓力，有利於平穩經營。

林立表示，在有關政策方案明確之後，將抓緊制定具體操作細則，儘快完成合約文本準備，加緊系統調整等方面的工作。

不過，存量房貸利率調降，需要監管機關統一指導方案。央行與國家金融監管總局在上周正式下發通知，存量房貸利率如何下調，終於有了具體操作指引。

農行、工行、招行等多家銀行先後宣布，在有關部門指導下，正有序展開存量首套個人房貸利率的準備工作。

據《上海證券報》報導，接近監管機關人士指出，本次調整涉及的客戶可能超過 4,000 萬人，涉及調整的貸款規模可能達到 25 兆元。以 100 萬元、25 年期、原利率 5.1% 的存量房貸為例，假設房貸利率降至 4.3%，借款人可省下的利息支出，每年超過 5,000 元。