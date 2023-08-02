碧桂園危局 中國下一個恒大？

中國碧桂園 (02007-HK) 在周一（31 日）發布公告，預告上半年可能出現淨虧損。

碧桂園董事會表示，為了確保現金流安全，將積極考慮採取各種對策，包括壓降各項經營支出、加快回款安排、拓展融資管道、改善債務償還安排，並積極尋求政府及各方監管機關的指導和支持。

看到這樣的措辭，相信很多人會發出疑問：碧桂園會不會成為下一個恒大 (03333-HK) ？

中國資深財經媒體人、《張維迎寓言經濟學》一書作者鄧新華表示，公開尋求支持一般包含兩層意思：

1、「我」出問題，社會影響會非常大。

2、這是經濟環境、行業的問題，不全是「我」的責任，正常情況下「我」再努力，也解決不了問題。

實際上，碧桂園的危局日前就出現端倪。

7 月 21 日，碧桂園發行的四個境內債均下跌逾 20%，多個境外債也出現不同程度的跌幅。7 月 25 日，市場盛傳畢馬威（KPMG）已被請來對碧桂園的資產和負債進行盡職調查。

當時碧桂園的回應是，「被會計事務所盡調」的傳聞不實，創辦人楊國強和接班人楊惠妍均在總部正常上班。

去年碧桂園的營收為人民幣 4,303.7 億元，只比 2021 年少 900 多億元，但毛利降至 328.8 億元，股東應佔核心淨利潤降至 26.1 億元。可見碧桂園為了還債，基本是不顧利潤了。

去年中國 TOP50 上市建商員工數整體減員 15.91 萬人，其中碧桂園員工人數減少 30,773 人，銳減 30.56%，降幅全中國最大。

數據並顯示，碧桂園 2019 年拿地金額為 1,303 億元，但 2022 年拿地金額只有 61 億元。今年上半年，拿地金額為 58 億元。鄧新華說，連續兩年拿地都這麼少，肯定無法支撐碧桂園持續業務運轉。

鄧新華進一步表示：「這麼點地，開發團隊、銷售團隊還有什麼工作可幹？從拿地斷崖式下滑，可見碧桂園真的是在斷腕保命了。」

與此同時，碧桂園股價也是一路走低。這幾年中，楊惠妍多次增持碧桂園股票，去年 12 月，楊惠妍出售碧桂園服務股票，套現資金約 50 億港元，借給碧桂園。

今年第 1 季，消費、外貿等數據都非常搶眼，房市成交大幅回暖。但時序進入第 2 季，數據又變難看，房市成交也降溫。上半年全國房地產開發投資額較去年同期下降 7.9%，降幅持續擴大。

對此鄧新華說，這不意味著問題沒有解決的希望，當經濟完成結構調整後，經濟仍然有機會再次進入擴張期。只是在這個調整期中，許多企業會過得非常痛苦。鄧新華並說：「碧桂園的危局，比恒大更具有代表性，絕不是它一家面臨這樣的問題。」

在調整階段，政府需要加速提出各種放鬆政策，以減少民營企業的陣痛，避免系統性風險。

最近，各種高層會議都釋出放鬆的信號。例如國務院在 7 月 31 日強調，要調整房地產政策，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩健康發展的政策，加快研究建立房地產業新發展模式。

鄧新華坦言，儘管官方鬆綁房市措施的信號很明確，但民眾信心恢復仍需要時間。畢竟，他們擔心一旦房價重回上升軌道，政府會不會又緊縮政策？如果是這樣，那現在買房豈不是坑？