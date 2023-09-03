〈台股風向球〉暫無全面上攻理由 聚焦二大題材股輪動

台股上周持續處震盪偏多整理格局，周漲 163.36 點，收在 16644.94 點，惟量能創 9 周以來單周新低，反映第三季傳統出口旺季不旺，多頭暫趨觀望，台股交易員認為，目前看大盤暫無全面上攻的理由，不過，隨著蘋果新機上市，航太展登場等，相關題材股仍有短線輪動的行情可期，再加上投信近幾周連續加碼力道，盤勢可望持續站穩短均，朝季線方向前進。

進入 9 月後，台股交易員指出，因終端需求仍保守，歐美拉貨力道不明朗，加上中國經濟的不確定性高，難見到全面上攻的大多頭行情，不過，由於投信積極加碼，維繫一定的多頭熱度，族群間仍可望依題材輪動。

上周外資呈現連 5 賣，惟賣超量並不大僅 57.8 億元，投信則大買 129 億元，是連續 5 周放量買。

可觀察到，投信上周大買技嘉 (2376-TW) 超過 1.8 萬張，且依金額來看，達 63.8 億元同樣居冠，其次為聯電 (2303-TW) 達 9600 張，兆豐金 (2886-TW) 和東陽 (1319-TW) 在 5000 張上下，長榮 (2603-TW)、定穎投控 (3715-TW)、陽明 (2609-TW) 均超過 4000 張，聯茂 (6213-TW)3700 張，佳世達 (2352-TW) 和啟碁 (6285-TW) 則在 3000 張上下。

永豐投顧表示，績優生台積電 (2330-TW) 及創意 (3443-TW) 日前下修今年展望頗令市場意外，尤其受中國經濟疲弱影響，產業短線尚無起色，PC/NB 供應鏈影響眾多產業拉貨需求，目前仍是選股不選市的行情。

儘管 AI 伺服器需求龐大，但最快要到第四季才能看出拉貨力道，永豐投顧認為，目前投資策略不建議追高，採逢低承接，等待第四季至明年產業復甦，預期 16300 點位置有守，但基本面乏力，上攻力道不足。