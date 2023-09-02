輝達晶片禁岀中東、戴爾展望樂觀、7月景氣燈號 本周大事回顧

輝達本周提交文件表示，美國政府限制自家 AI 晶片出口至中東部分國家，引起市場關注；PC 大廠戴爾本周上調全年營收展望，並釋出 PC 市況好轉看法；國發會也公布 7 月景氣燈號，續亮藍燈，預期第四季有機會轉為黃藍燈，以下是本周大事回顧：

劍指中國？美國限制輝達 AI 晶片向部分中東國家出口

外媒週三報導，輝達 (NVDA-US) 本週提交的一份監管文件中表示，美國將 A100、H100 等先進輝達人工智慧 (AI) 晶片出口限制擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。英媒解析，這是美國加大挫敗北京 AI 野心所做的努力。

〈財報〉需求改善狀況佳 戴爾財報、財測雙報喜 盤後大漲 8%

戴爾 (Dell) 周四公布上季業績表現出色，個人電腦 (PC) 和資料中心硬體銷售均優於預期，並上修全年營收展望，激勵盤後股價大漲近 8%；戴爾預估，第三季營收將落在 225 億美元至 235 億美元左右，調整後 EPS 估為 1.45 美元，雙雙優於分析師預期。

營運長 Jeff Clarke 在財報公布後的電話會議上表示，進入下半年，整體環境的一些跡象令我們感到鼓舞。需求環境的改善速度比我們預期的還要更快，尤其是 6 月和 7 月。

7 月景氣燈號連 9 藍 國發會估 Q4 有望變燈號

國發會周一公布 7 月景氣燈號，雖如預期續呈藍燈，連續 9 個月亮起低迷藍燈，但綜合判斷分數已較 6 月增加 2 分為 15 分，且景氣領先指標的跌幅縮小、距離黃藍燈僅差 2 分，預期第 4 季燈號轉變機率頗大。

〈BTC 大會〉保瑞董座：台灣生技產業能以六面向迎戰兩大機會

保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙今 (28) 日在生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 上提到，台灣生技業資本市場迎來兩大機會，包含全球資本市場萎縮、美中關係不佳，此時台灣也能以六個面向來把握機會。

ASML 證實年底前持續出貨 DUV 給中國客戶

荷蘭對中國輸出高科技設備的禁令將於 9 月 1 日生效，不過，半導體微影設備廠艾司摩爾 (ASML) 週四證實，公司年底前將持續出貨用於半導體成熟製程生產的深紫外光 (DUV) 設備給中國客戶。

英特爾 CEO 預告 PC 景氣好轉 本季財測有機會達標

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四表示，由於個人電腦 (PC) 市場景氣好轉，公司第 3 季財測有望達標，帶動公司股價收高，盤中漲幅一度達 3%。

全球首家 高端新冠疫苗技術授權世衛 C-TAP 計畫

高端疫苗 (6547-TW) 周二宣布，公司的 COVID-19 疫苗技術將授權 WHO 計畫單位 C-TAP、及聯合國公衛組織單位 MPP 使用，也是全球首家獲選上述兩家國際的疫苗製造商，未來如再授權（sub-license）予第三方，將可再收取合理且可負擔之授權金。