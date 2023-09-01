外媒稱威州廠房多閒置出售 鴻海澄清：持續擴大當地營運

外媒報導鴻海 (2317-TW) 威斯康辛州 Mount Pleasant 園區廠房停擺，多棟建物閒置，對此，鴻海發出聲明澄清，相關報導為不實消息，目前在 Mount Pleasant 園區不斷擴大營運，持續為美國客戶生產伺服器。

除了伺服器外，鴻海表示，威州廠日前也加入太陽能逆變器的製造，並非完全閒置停擺，此外，Mount Pleasant 園內的球體建築，一直以來都是集團內部高速運算中心以及網路控制據點，並沒有外媒所稱出租給外部廠商舉辦婚宴情事。

外媒報導也提到鴻海威州園區內建物出售，鴻海說明，規劃出售的事威州 Green Bay 和 Eau Claire 部分與生產無關之建物，與 Mount Pleasant 園區完全沒有關聯、不影響生產營運，資產活化的策略也受到當地官員的支持。

鴻海表示，目前集團在當地已聘用超過 1000 位員工，並在疫情期間人數逆勢增加 42%，也是所在地 Racine County 繳稅最多的企業，並持續尋找更多商業機會，吸引合作夥伴進入園區創造更多商機。

最後，鴻海強調，對於威州相關不實報導，特此鄭重澄清，請外界切勿引用錯誤資訊，以訛傳訛，公司並保留依法追究法律責任的權利。