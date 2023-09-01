【量大強漲股整理】九月蘋果發表新機下，軍工航太展即將登場下，該鎖定那些潛力股?

美股四大指數漲跌互見，台股今日早盤開低，但隨著 (2330-TW) 台積電，由黑翻紅，拉抬指數上漲超過 90 點，不過，新台幣由升轉貶下，漲幅收斂，終場小漲 10.43 點，收 16644.94 點，成交量 2809.8 億元，周線連二紅。

看一下三大法人: 外資賣超 85.71 億元；自營商同步提款 31.94 億元；投信買超 33.23 億元，為連 22 買；三大法人合計賣超 84.42 億元

台股今日收量縮紅 K 棒，大盤仍站穩五日、十日、月線上，走區間震盪格局，投信法人目前自八月以來已經連續買超 22 天，合計買超金額達，合計 625.92 億元，顯示已經默默佈局 Q3 作帳行情，未來若台股量能能有效放大至 3500 億元之上，台股將有機會往季線挑戰。時序進入 9 月份˙作帳行情正式啟動下，作帳題材股及蘋果新機題材將是可以留意的重點。

個股部分，權值股 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(2317-TW)鴻海，都由黑翻紅、(2881-TW)富邦金、(2882-TW)國泰金，漲幅超過 1%，台塑四寶 (1301-TW) 台塑、(1326-TW)台化、(6505-TW)台塑化、(1303-TW)南亞，也都也上揚；AI 概念股也同樣熄火，(6669-TW)緯穎，受輝達禁出貨中東影響，卻遭美國商務部否認，跌幅達 3%，間接影響，(3231-TW)緯創、(2382-TW)廣達；今日主流資金轉入被動元件，(2492TW)華新科，早盤不久即攻上漲停、(2375-TW)凱美大漲逾 6%，國巨 (2327-TW)、禾伸堂(3026-TW) 漲幅約 3%；這些相對低位階的個股，持續輪動表現，而軍工股 (6829-TW) 千附精密，也改寫新高，更預告軍工股未來將有表現機會。

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九月蘋果發表新機下，軍工航太展即將登場下，該鎖定那些潛力股?

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9/1 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(5215-TW) 科嘉 - KY

(9919-TW) 康那香

(3588-TW) 通嘉

(2204-TW) 中華

(2492-TW) 華新科

(2369-TW) 菱生

(2363-TW) 矽統

(2516-TW) 新建

(4763-TW) 材料 - KY

(3622-TW) 洋華

9/1 上櫃勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3548-TW) 兆利

(5381-TW) 合正

(6122-TW) 擎邦

(6173-TW) 信昌電

(5328-TW) 華容

(3081-TW) 聯亞

(8183-TW) 精星

(8048-TW) 德勝

(3163-TW) 波若威

(9950-TW) 萬國通

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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