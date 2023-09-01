立院新會期將開議 財政部推囤房稅2.0等三法案闖關

立法院新會期即將開議，財政部規劃推動《房屋稅條例修正草案》(俗稱 w 囤房稅 2.0)、《所得稅法》與《遺產及贈與稅法部分條文修正草案》，以及史瓦帝尼貨品享關稅減讓優惠等三大法案，其中囤房稅 2.0 目標力拚在本會期完成三讀，盼能順利在明 (2024) 年 7 月 1 日如期開徵。

財政部本會期預計推動的三大法案中，其中又以囤房稅 2.0 最受矚目。根據財政部日前預告內容，在稅率部分，規劃將非自住的房屋採全國總歸戶方式計算，法定稅率則從現有的 1.5-3.6%，調升為 2-4.8%。

預告內容指出，未來囤房稅 2.0 上路後，地方政府均「應」按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率，並採「全數累進」課徵。

而為使地方政府訂定全國單一自住房屋的房屋現值一定金額及差別稅率有其準據，避免囤房稅 2.0 形同虛設，同時為使發展類似的地方政府訂定稅率不致差異過大，草案也明定地方政府得參考財政部公告之基準訂定。

至於《所得稅法》、《遺產及贈與稅》等部分條文修正草案中，修法重點為強化公益信託所適用的租稅優惠要件，受託人從現行的信託業者，增訂行政法人或是符合條件的公益法人，也能成為公益信託受託人。

另外，為配合台灣與邦交國史瓦帝尼經濟合作協定，提供史國原產的貨品享有關稅減讓優惠待遇，財政部也將修正海關進口稅則，目前相關修正草案已報請行政院核轉立法院審議。



