原廠調漲Wafer合約價 現貨市場短線漲聲響

TrendForce 指出，近期 NAND Flash 現貨市場顆粒報價，受 wafer 合約價成功拉漲消息帶動，部分品項出現較積極詢價，主因為 8 月下旬 NAND Flash 原廠進一步與部分中國指標模組廠議定新一筆 Wafer 訂單，成功拉抬 512Gb wafer 合約價，漲幅約 10%，其他原廠也跟進提升同級產品價格。

TrendForce 表示，此舉顯現原廠不願再以低價成交，帶動 Wafer 現貨市場近期出現短期漲勢。不過，由於相關採購訂單是基於供應端報價調漲而湧現，是否有實際終端訂單支撐仍待觀察。

2022 年第四季起鎧俠及美光率先啟動減產，三星今年第二季才跟進，減產效益下半年才會發生，據 TrendForce 指出，三星減產幅度可能從一開始的 25%，擴大到第四季的 35%，代表目前市況供過於求壓力仍大。

模組廠方面，有鑑於 NAND Flash Wafer 漲價已造成成本提升壓力，近期模組廠紛紛釋出調漲終端產品意向，主要體現在 SSD 產品上，包含 Kingston、群聯 (8299-TW) 等模組廠近期也回歸官方價格交易，不再開放客戶另議低價成交。

TrendForce 認為，由於賣方目前仍握有 Wafer 等相關 NAND Flash 產品漲價主導權，短期市場價格波動在所難免。而第四季韓廠仍將加大 NAND Flash 減產規模，意圖維持價格，但買方仍保守、甚至偏悲觀看待後續展望，即便採購價格被迫提高，仍難刺激訂單量上升，本次 Wafer 現貨市場價格漲勢能否延續仍待觀察。