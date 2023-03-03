燿華去年第四季虧損逾2億元 全年EPS0.65元 並下修首季展望

上市 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (3) 日公布最新財報，2022 年第四季稅後虧損 2.08 億元，單季每股虧損 0.34 元，全年稅後純益 4.13 億元，每股純益爲 0.65 元；同時，由於 2 月營收未如預期，燿華也下修首季展望，預估第一季營收將不如去年同期。

燿華 2022 年第四季營收 39.27 億元，毛利率 11.2%，季減 6.07 個百分點，年增 10.77 個百分點，稅後虧損 2.08 億元，單季每股虧損 0.34 元，與前一年同期同樣爲虧損。

燿華 2022 年營收 174.24 億元，毛利率 12.53%，較前一年同期負毛利率轉正，稅後純益 4.13 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.65 元。

且在客戶端去化庫存的影響之下，燿華原預期第一季營收可望優於去年同期 36.41 億元的期待可能落空，主要是目前在 2 月營收未如預期之下，因此下修第一季營收展望，預估將可能略遜於同期表現。

不過，燿華看好今年成長動能在於新增汽車高頻板客戶訂單的放量出貨，同時，在低軌衛星應用方面預估也將增加。燿華董事長張元銘先前受訪時指出，全球低軌衛星發射數量大增，大大增進地面相關網通設備需求，另外，他也對車用電子需求發展，抱持樂觀看法。

燿華今天董事會除通過處分宜蘭利澤光電廠資產之外，並通過擬由銀行辦理 30 億元的聯貸案。此外，也決議股東會將在 6 月 15 日召開。