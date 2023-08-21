恆生指數公司發布季檢結果 碧桂園等個股遭剔除

恆生指數公司發布截至 2023 年 6 月 30 日的恆生指數係列季度檢討結果，所有變動將於今年 9 月 4 日起生效。

根據恆生指數公司發布的檢討結果，國藥控股 (1099-HK) 被納入恆生指數，碧桂園 (2007-HK) 被剔除，東方甄選 (1979-HK) 被納入恆生科技指數，剔除瑞聲科技 (2018-HK)，攜程集團 (9961-HK) 被納入恆生中國企業指數，剔除碧桂園服務 (6098-HK)。

恆指歷次季檢的調整結果，通常會引起相關類股的劇烈波動。華夏基金 (香港) 總監、首席股票分析師張鈞表示，這次的恆指調整預期帶來短期的股價波動，而後續表現主要將取決於中國股市大勢走向和公司企業自身經營變化。

安信資管全球投資部總經理李珊珊則表示，恆指調整帶來的資金面行為，通常會維持 1-2 天，隨著資金面波動結束，股票表現通常會再度回歸基本面主導。

李珊珊也表示，將外國公司納入恆生指數，提升了國際公司到港上市的吸引力，也有助於中國內地投資人藉助港股平台實現更加多元化的配置，此外恆指的更加多樣化將有助於分散風險，有望進一步吸引中長期的資金入市，拉升市場流動性。

李珊珊也說，美聯準會 (Fed) 升息已經進入尾聲，儘管市場對年內是否仍將再度升息依然存在分歧，但全球流動性轉捩點逐漸臨近是大概率事件，港股的流動性和估值環境將有望改善。針對市場基本面，她與團隊判斷國內經濟仍在「弱現實」階段，房地產銷售在收入和房價預期趨弱下，恐怕難有較大幅起色，製造業投資也受到去庫存和需求不振拖累，預期經濟整體將是「L 型」復甦節奏。