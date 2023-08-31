〈貴金屬盤後〉Fed暫停升息預期增強 黃金漲至8月初以來高點 

黃金期貨周三 (30 日) 收高，漲至 8 月初以來最高點，主因是美國更多疲軟的數據出爐後，強化聯準會 (Fed) 暫停升息預期，美元和美債殖利率走低，同時，交易員等待本周五非農就業報告出爐。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 7.90 美元或 0.4%，報每盎司 1973 美元，為 8 月 4 日以來最高收盤價。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金漲至本月高點，因為疲弱的 ADP 就業報告和國內生產毛額 (GDP) 修正值，延續了經濟數據疲軟的趨勢，且可能使 Fed 9 月暫停升息。」

美國周三把第 2 季 GDP 年增率終值從 2.4% 下修至 2.1%，10 年期美債殖利率降到 8 月 11 日來最低點，美元貶至兩周最低。此外，8 月 ADP 新增就業僅 17.7 萬人，創五個月最小增幅，加深了這股利空情緒。

黃金以美元計價，當美元走軟，金價獲得支撐，加上黃金本身不孳息，美債殖利率走低，代表持有黃金的機會成本下降，對價格有利。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，在數據公布後，押注 9 月暫停升息的機率升到將近 91%，數據公布前為 88.5%。押注 11 月暫停升息的機率，也從前日的 52% 上升到 59%。

投資人正在等待周四公布的 Fed 偏好通膨指標，即 7 月的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，以及周五的 8 月非農就業報告。

FXTM 市場分析主管 Lukman Otunuga 說，考量到本周即將出爐的更多數據，若全部都令人失望，都讓人質疑 Fed 還有多少空間升息，進而帶動黃金快速上漲。

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