〈財報〉成本升 需求降 傑克丹尼爾製造商布朗福曼獲利未達預期

知名威士忌傑克丹尼爾 (Jack Daniel) 的製造商布朗福曼 (Brown-Forman)(BF.B-US) 周三 (30 日) 發布的上季財報未達獲利預期，因投入成本上升以及美國對其高價威士忌如伍德福德珍藏 (Woodford Reserve) 和紳士傑克 (Gentleman Jack) 的需求疲軟。

由於第 1 季的淨銷售額也略低於分析師的預期，該公司股價在周三盤前交易下跌約 4%。

雖然批發商努力削減庫存，美國發貨量有所下降，但龍舌蘭、穀物和木材等投入成本的上升給這家烈酒製造商帶來了損失。

根據 Refinitiv 的數據，不計其他項目，Brown-Forman 每股獲利 48 美分，低於預期的每股 53 美分。

該季廣告費用增加了 19%，而總體費用增加了 14%，因為該公司還面臨著嚴峻的勞動市場。

該公司已將烈酒價格同比調漲 2% 至 3%，以減輕上一財年達到頂峰的供應鏈和投入成本問題對其獲利率造成的損害。

截至 7 月 31 日當季毛利率為 62.7%，高於一年前的 61.8%；主要受益於供應鏈障礙的緩解。

在財報當季，美國的經銷商庫存下降了 11%，導致該公司的美國淨銷售額下降了 8%。

當季淨銷售額成長 3% 達 10.4 億美元，略低於分析師平均預期的 10.5 億美元。

即使如此，Brown-Forman 仍重申其有機淨銷售額成長 5% 至 7% 的年度財測目標。