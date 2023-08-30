大宇資海外遊戲布局年底發酵 Q4登高峰全年挑戰轉盈

大宇資 (6111-TW) 進軍印度市場首款遊戲《Raider SIX》已於 7 月上市，10 月還會揮軍其他海外市場，另一款日本遊戲 IP 格鬥天王與知名開發商 SNK 合作開發的新作，也將在第四季推出，董事長凃俊光表示，海外市場布局今年底就會發酵，第四季將是全年高峰，今年營運挑戰轉盈。

大宇資 7 月在印度推出首發遊戲《Raider SIX》，目前下載量 450 萬次，新增帳號數 350 萬，凃俊光指出，該款手遊營收 90% 來自 Google 平台，Apple 平台只占 7-8%，Google 穩定排名在前 50 名。

不過，凃俊光說，目前希望維持 Google 穩定新增下載量，將逐步進行小更新、大改版，預計 10 月底時，對戰機能將更完善，屆時才會逐步推量，目標半年後，下載量衝破 2000 萬人。

大宇資第二款進軍海外市場的遊戲，為日本遊戲 IP 格鬥天王與知名開發商 SNK 合作開發的知名街機 IP 卡牌手遊，預計 11 月在印度、孟加拉上市，明年 1 月中東地區推出。

另外，大宇資旗下星宇互娛與日商艾鳴網路遊戲攜手合作，取得日本高人氣動漫遊戲《我想成為影之強者》台港澳繁中版代理權，凃俊光指出，該款遊戲 2022 年 11 月日本上市，收入穩定在日本雙榜前 50，將在 10 月中上線，為第四季營運增添成長動能。

至於大宇資自研遊戲作品《女鬼橋 開魂路》，也在今日登任天堂 Switch、PlayStation 和 Xbox 三大遊戲主機平台，並會在 EPIC Game Sotre 上架。

大宇資旗下事業除遊戲外，橫跨金流、電子零組件、網通、資安等，預期第四季包括安瑞、合正等轉投資公司，都會開始貢獻獲利。

