「越南特斯拉」漲勢熄火 單日重挫44%、市值蒸發逾800億美元

被譽為「越南特斯拉」的電動車商 VinFast Auto 雖然還沒有獲利，但上市迄今股價狂飆超過 700%，只不過這樣的凌厲漲勢到了周二 (29 日) 突然熄火，身為越南首度的大股東范日旺 (Pham Nhat Vuong)，帳面持股價值也損失約 670 億美元。

VinFast(VFS-US) 周二收盤重挫 44%，市值蒸發逾 800 億美元，終結連六日上漲走勢。自 8 月 15 日借殼上市至本周一為止，VinFast 一路飆漲 688%，讓世界各地的大型股望塵莫及。

儘管周二大幅拉回，VinFast 目前市值仍接近 1070 億美元，大於黑石 (BlackRock)(BLK-US)、聯邦快遞 (FedEx)(FDX-US) 等知名公司，但落居在豐田汽車 (TM-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 之後。

回顧歷史，當某檔流通量不大的股票從無名小卒突然聲名大噪、和世界知名企業齊名，最終結果通常讓人憂愁。

最近期例子就是還未獲利的金融服務業者尚乘數科 (AMTD Digital)，一年前曾在短短幾周狂飆 32000%，帳面價值一度超越 4000 億美元，比摩根大通 (JPM-US) 還大。該股之後暴跌，並在上周觸及歷史低點，最新市值僅 11 億美元。

VinFast 和尚乘數科雖然有很多不同，但共通點在於在外流通股數不多，吸引的主要是追逐動能的散戶投資人，因此股價極易波動。

Smartkarma 平台分析師 David Blennerhassett 說：「VinFast 當前估值難以持續，因為該公司流通在外股數太少，因此只要有人下單量大一點，好比買個 5 萬股，就足以動搖股價。」

支持者則說，VinFast 是越南最知名企業之一，背後有越南首富、Vingroup 集團創辦人出資撐腰，該集團事業片及住宅、飯店、醫院和購物商場，資金雄厚。

此外，過去六年來，Vingroup 和旗下子公司與銀行，共計砸下 82 億美元資助 VinFast 的營運和資本支出。這一切都和即使在發跡地都還不知名的尚乘數科不同。

但光看 VinFast 的基本面仍無法讓投資人安心。該公司去年在全球僅賣出 2.4 萬輛車，只有福斯 (Volkswagen) 和福特 (Ford) 交車量的一小部分。今年第 1 季淨損接近 6 億美元，而且因為短期內擴產的需求，虧損可能進一步擴大。

不管周二的拉回是否象徵 VinFast 漲勢終結，對投資人來說，這依然是投資迷因股或自由流通股數稀少個股的最佳警告：股價隨時可能劇烈波動。