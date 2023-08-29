台灣艾司摩爾林口設廠增資百億元 投審會點頭

半導體設備製造商艾司摩爾規劃在林口設廠，經濟部投審會今 (29) 日召開投資審議委員會，通過 ASML 母公司增資台灣艾司摩爾約新台幣 104 億元申請案。

投審會今天公告投資審議委員會結果，通過 2 件僑外資投資、2 件對外投資及 2 件對中國投資案。

其中，僑外資投資案部分，荷蘭商艾士麥股份有限公司以新台幣 56 億 4655 萬元、1 億 4000 萬歐元 (折合新台幣約 48 億元)，增資台灣艾司摩爾股份有限公司，主要從事經營晶圓量測設備等之代工生產，並提供相關技術支援及培訓服務等。

投審會指出，該案是 ASML 去 (2022) 年宣布在林口投資設廠後，向投審會申請的增資案，此次增資將用來支應建設林口區的建廠需求。

另一件則是荷蘭商 YAHOO HOLDINGS B.V. 以新台幣 36 億 500 萬元增資雅虎數位行銷有限公司，從事經營電子資訊供應服務業、一般廣告服務業、廣告傳單分送業等業務。

在對外投資部分，中信銀以 3705 萬美元提供一年期以上貸款予菲律賓 CTBC BANK (PHILIPPINES)CORP., 從事經營商業銀行業務。

鴻海 (2317-TW) 則以 3 億 2852 萬美元增資新加坡 FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，轉投資印度 2 家公司、越南 2 家公司。

另外，上市櫃公司對中國大陸投資部分，佳世達以 1 億 9490 萬美元間接受讓取得大陸地區南京明基醫院有限公司、蘇州明基醫院有限公司、明基醫院管理諮詢有限公司、蘇州明基投資有限公司及南京銀廈健康產業發展有限公司等 5 家公司之股權。

另外，玉晶光 (3406-TW) 以 6500 萬美元增資茂晶光電廈門有限公司，從事經營光電子器件、模具等之產銷業務。