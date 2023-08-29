鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至-1.08元，預估目標價為150元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.08元上修至-1.08元，其中最高估值2.06元，最低估值-3.27元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.06 10.4 11.57
最低值 -3.27 -3.33 3.29
平均值 -0.9 4.29 8.23
中位數 -1.08 4.41 8.44

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 16,610,000 25,000,580 26,913,860
最低值 14,450,000 15,386,000 19,989,000
平均值 15,486,280 20,188,320 24,427,800
中位數 15,361,000 20,554,500 24,593,830

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.25 12.9 15.45 10.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,334,336 26,182,376 25,546,205 21,377,724

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞