鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至-1.08元，預估目標價為150元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.08元上修至-1.08元，其中最高估值2.06元，最低估值-3.27元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.06
|10.4
|11.57
|最低值
|-3.27
|-3.33
|3.29
|平均值
|-0.9
|4.29
|8.23
|中位數
|-1.08
|4.41
|8.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16,610,000
|25,000,580
|26,913,860
|最低值
|14,450,000
|15,386,000
|19,989,000
|平均值
|15,486,280
|20,188,320
|24,427,800
|中位數
|15,361,000
|20,554,500
|24,593,830
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.25
|12.9
|15.45
|10.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
|21,377,724
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。