鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至12元，預估目標價為125元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.64元上修至12元，其中最高估值15.71元，最低估值6.56元，預估目標價為125元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.71
|10.74
|12.54
|最低值
|6.56
|-3.78
|2.36
|平均值
|11.22
|4.3
|8
|中位數
|12
|5.89
|9.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|271,819,000
|266,807,000
|266,498,070
|最低值
|250,754,390
|221,340,000
|252,725,010
|平均值
|261,262,000
|244,198,330
|257,879,560
|中位數
|259,935,000
|248,323,570
|254,415,600
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。