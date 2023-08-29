【量大強漲股整理】台股迎接Q3作帳行情，政策股該如何選? ?

隨著美債殖利率從近期高點下滑，加上聯準會主席鮑爾在全球央行年會上暗示 9 月可能暫緩升息，美股週一收紅，台股今日受美股激勵下，大漲 114.39 點，收 16623.65 點，成交量 2496 億元。

看一下三大法人: 外資買超 39.52 億元；自營商賣超 1.13 億元；投信買超 31.6 億元，為連 19 買；三大法人合計買超 69.99 億元。

台股早盤高盤開出後，隨後權值股，續穩 (2454-TW) 聯發科、(2330-TW)台積電，皆收在紅盤之上，高檔坐鎮，尾盤漲勢擴大，上漲逾百點之多，今日收中長紅 K 棒，不僅重新站回五日線，可以看出下檔十日線支撐力道很強，但比較可惜的是目前的量能縮至三千億元以下，表示追價意願不高，短線上台股要在上攻的機會不高，就是區間震盪整理，籌碼面觀察，內資投信已經連 19 買，買超逾 537 億元，顯示默默在布局 Q3 作帳行情，台股有機會在未來走出先蹲後跳格局。

股票方面，我們在上周提到的，未來的主流族群，包含網通族群及軍工族群今天更有不錯表現；網通類股，受惠拜登 420 億美元計畫，搭上馬斯克 SPACE-X 發射第二次衛星之下，都有機會在未來發動，軍工股漲跌互見，(6829-TW)千附精密、(8222-TW) 寶一及 (8033-TW) 雷虎，跌幅逾 5%，而投信近期著墨的，(5222-TW)全訊，大漲逾 + 5%，(2645-TW)長榮航太，也有 + 2% 以上的漲幅；(5284-TW)JPP-KY，收在平盤上，昨日的外資由賣轉買，代表籌碼面極為重要，將成為股票未來漲跌的關鍵。

進入 Q3 作帳行情下，政策股該如何選?

這些軍工題材股發動後，未來還有機會續航嗎?

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文章來源: 莊佳螢分析師 / 摩爾投顧

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