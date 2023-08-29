〈貴金屬盤後〉黃金收高 美元和美債殖利率回穩提供支撐

黃金期貨周一 (28 日) 上漲，止住連兩日下跌頹勢，主因是美元和美債殖利率回落，減輕黃金近期承受的部分壓力，投資人焦點轉向本周其他經濟數據，尋找和利率前景有關的線索。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 6.90 美元或 0.4%，報每盎司 1946.80 美元，盤中最高漲至 1954.20 美元。

美國本周四將公布聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標，也就是個人消費支出 (PCE) 物價指數，接著本周五公布 8 月非農就業報告。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「強勁的就業和工資數據，將代表工資和潛在的通膨壓力，促使 Fed 更可能保持高利率更長一段時間。如果數據依然很強，黃金可能朝每盎司 1900 美元回跌。」

Fed 主席鮑爾上周五在傑克森霍爾全球央行年會上表示，Fed 可能需要進一步升息，讓過高的通膨冷卻。

高利率代表美債殖利率也會攀高，讓黃金這種不孳息的資產的魅力有所減損。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資人押注明年有 56% 機率再次升息，且今年餘下時間有 40% 機率將保持利率不變。

上周五的數據顯示，在 8 月 22 日為止一周內，黃金淨多頭部位遭到削減，反映投資人對黃金信心減弱。

黃金至上周五雖然連兩日收黑，但因中國經濟疲軟帶動部分避險需求，周線仍上漲逾 1%。

現在關鍵在於，全球債券殖利率會上升到什麼地步，並對黃金帶來多大哦壓力。另一個威脅在攀升到接近 3 月以來高點的美元。

Sevens Rupert Research 分析師說：「從圖表來看，黃金在 1900 美元是有支撐的，但如果美元和美債殖利率繼續攀升，就會帶來打擊。」

10 年期美債殖利率周一略降至 4.218%，ICE 美元指數 (DXY) 大致持平在 104.07。

追蹤黃金市場長達 20 年的獨立顧問 Chintan Karnani 說，本周五 8 月非農就業數據公布的金價將是關鍵，「如果就業成長依然很強，近期黃金和白銀的強勁趨勢可能改變。」

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