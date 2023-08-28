路透：中國私募股權公司信宸計劃出售麥當勞中國股權

路透周一 (28 日) 援引知情人士消息報導，中國私募股權公司信宸資本 (Trustar Capital) 正計劃籌資一檔所謂的延續型基金 (Continuation fund)，以出售麥當勞中國的股份。

上述知情人士表示，新的基金將允許信宸資本旗下投資麥當勞的現有基金投資人，可以將他們的投資套現。該計畫將由信宸執行，將麥當勞部份股權，從私募股權基金轉移到新的延續基金。

在延續基金的募資過程中，信宸的私募股權基金的投資人 (即有限合夥人)，將有權選擇出售所持的麥當勞中國股票並套現獲利。

由於信宸仍在評估收購興趣，延續基金的規模和結構尚未確定，但在此過程中，麥當勞中國的目標估值為 100 億美元。

信宸此舉凸顯出，在資本市場的波棟和利率上升讓首次公開發行 (IPO) 或出售變得困難之際，私募股權公司正在尋找其它的流動性選項。

知情人士說，信宸正在與新加坡和阿布達比的主權財富基金 GIC 和 Mubadala 等公司就錨定投資人 (anchor investor) 進行初步談判。對此，Mubadala 拒絕置評，新加坡投資公司並未立即回應置評請求。

信宸擁有麥當勞中國 42% 股權，而凱雷 (Carlyle) 和中信 (CITIC) 分別擁有 28% 和 10%。

麥當勞在 2017 年曾以高達 21 億美元的價格將其中國業務的 80% 股份出售給一個集團，該集團包括中信股份 (0267-HK)、其投資子公司中信資本 (CITIC Capital) 和凱雷集團 (Carlyle group)。

報導指出，凱雷集團也一直在考慮麥當勞中國股份的選擇，包括設立一檔延續型基金。該集團對此拒絕置評。

麥當勞中國表示，將繼續運用中信資本、凱雷和麥當勞公司的資本和其他資源，實現未來 1 萬家門市的里程碑。

截稿前，麥當勞 (MCD-US) 周一盤前股價上漲 0.18%，每股暫報 285.08 美元。