AI看技嘉，網通、軍工要留意!!

上週群組我已經提到，聯準會鷹、鴿言論時常反反覆覆，但對於股市已經不具太大影響力，頂多震盪 1~2 天後還是會回歸長線的正軌去走。

甚麼是長線正軌? 很簡單，你覺得利率會像去年一樣再漲 5%，未來變成 10% 嗎? 如果不會，那去年因為升息而下跌的股市，之後還是會回歸經濟面去發展，也就是 AI 帶動的趨勢潮流，在沒有反應完之前，股市就是看升，拉回仍是正面看待即可。

至於近期 AI 相關個股走勢已非全面同步，所以操作上就是要慎選個股，我們一再強調，AI 三劍客只有技嘉型態較強。

除了 AI 營收占比高之外，另外籌碼面的部份也比廣達、緯創強，所以短線如果真的要做 AI 股，可能就要以技嘉優先。

除了 AI 之外，我已經告訴大家網通一定要留意，所以像智邦上週創高後回測「大富線」，短線只要沒有跌破，後市就仍是看漲，只要它沒有走完，後續相關的網通股就仍會輪動，如果你不知道買甚麼，歡迎來跟上我們!!

再來網通族群當中，近期我也常常提醒大家 WIFI 相關的個股一定要特別留意，像是瑞昱、聯發科都是代表性的個股，尤其上周五數位部通部開放 6GHz 的頻段 (相關資訊請看 LINE 貼文區)，這個動作將加速 WIFI 升級的速度，尤其博通 4Q 也將開始出貨 WIFI 7，剛好可以借力使力，所以 WIFI 相關的股票該怎麼布局，你一定要知道，不然等到大漲之後可能又要覺得可惜囉!!

最後上周還有分享軍工相關族群也有機會轉強，像是上週寶一 8/24 低檔「大富線」出現買訊之後，第一時間分享給大家。

今天再拉漲停創短波高，驗證「大富線」果然準確，另外雷虎的部分也是出現買訊後就大漲，所以「大富線」絕對是你操作股票的最佳幫手。

請看「股市大攻略」

https://youtu.be/I6LcqKghbbY

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https://youtu.be/KTNgU5UImBk

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文章來源：永誠國際投顧 - 韋國慶分析師

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