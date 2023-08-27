力達第二季獲利走高 推升上半年EPS1.52元 估下半年逐季成長

力達 - KY(4552-TW) 去 (2022) 年起受惠高階節能款螺桿機產品銷售上升挹注，獲利成長，今 (27) 日公布最新財報，上半年稅後純益 1.76 億元，年增 10.57%，每股純益達 1.52 元，市場估力達 - KY 今年全年營收將維持雙位數成長，第一季將是全年營運谷底，第二季起營收逐步走高。

力達 - KY 今日公布最新財報，2023 年第二季營收 12.85 億元，毛利率 23.7%，季增 3.02 個百分點，年增 2.41 個百分點，稅後純益 1.13 億元，季增 77.83%，年增 23.36%，每股純益 0.97 元。

力達 - KY 的 2023 年上半年營收 20.92 億元，毛利率 23.7%，年增 2.65 個百分點，稅後純益 1.76 億元，年增 10.57%，每股純益達 1.52 元。

同時，力達 - KY 去年 1.3 元現金股息將在 10 月 26 日除息交易。

力達 - KY 在福建泉州開發的力達工業園區面積達 5.62 萬坪，開發投資金額達人民幣 6.8 億元，力達 - KY 已完成並遷入新廠房生產，原有舊廠區無進一步開發案提出，目前以出租收益爲主。

此外，力達 - KY 已推出雷射專用螺桿機產品，今年起行銷策略也訴求應用深入各行各業製造產線專業領域，並持續推出深入行業專用的螺桿新機產品，營運上對於空壓機由通用型市場觸角延伸至指定行業。目前力達 - KY 則看好制冷空壓機市場前景，並設立專用廠區生產。

力達 - KY 目前已經完成 100 匹馬力以下的空壓機螺桿主機自主生產，同時，力達也在開發 150 匹及 175 匹馬力主機中，完成後將有助於降低生產的採購成本、穩定產品品質。