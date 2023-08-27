威強電下半年營收估持平 新品及標案明年發酵

工業電腦廠威強電 (3022-TW) 表示，下半年醫療產品出貨持穩，整體營運估持平上半年，明年在醫療、網通、邊緣 AI 新品以及投票機標案等全面發酵下，將帶動營運表現。

威強電指出，醫療下半年主要動能還是來自既有客戶，其中，AI 基因定序伺服器營收比重可望較上半年略微提升，目前也已在跟客戶開發明年的下一代高階機種。此外，美國投票機標案也將於明年貢獻。

而網通雖然上半年因全球景氣疲弱、通貨膨脹及各國央行升息等因素影響，企業下修預算支出、客戶端庫存去化等影響，部分出貨遞延，但近期已收到終端電信商核可開始拉貨，預期 9 月後對業績貢獻將較明朗。

此外，多個 ODM 專案也自今年下半年至明年上半年陸續送樣、量產。而 SSD/DDR 記憶體檢測設備雖然上半年動能較弱，但第三季有回溫跡象，下一代新品也在開發中，同樣將於明年貢獻。

AI 議題上，威強電表示，公司主要大部分應用在邊緣端，像是偵測、分析等，雖然不是雲端伺服器，但邊緣 AI 也是穩定成長的市場，且較不受消費性市場波動影響，

威強電上半年營收 40.67 億元，年增 27%、毛利率 35%，持去年同期、營益率 16%，年增 2 個百分點、稅後純益 7.23 億元，年增 26%，每股純益 4.1 元；累計前 7 月營收 47.04 億元，年增 15.7%。

威強電上半年應用營收占比，以應用區分，醫療 38%、ODM 22%、網通 10%、其他 30%；以區域來看，亞州 47%、美洲 38%、歐洲 10%、內銷 5%。