〈貴金屬盤後〉鮑爾開啟進一步升息大門 黃金下跌 但周線收紅

黃金期貨周五 (24 日) 收黑，靜待準會 (Fed) 主席鮑爾開啟今年稍晚進一步升息的大門後，美元和美債殖利率雙雙上揚並打壓金價。不過黃金本周仍勉力收紅，是四周以來周線首度收高。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 7.20 美元或 0.4%，報每盎司 1939.90 美元，連兩日收黑。

黃金周線本周收漲。

鮑爾周五在傑克森霍爾全球央行年會發表眾所矚目的演說，他並未像去年一樣以極為鷹派的談話打擊市場，而是相對謹慎，重申會官密切觀察經濟數據，但開啟進一步升息的大門。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說，鮑爾希望保持高利率更長一段時間，並承諾繼續觀察經濟數據。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金對鮑爾暗示 Fed 按兵不動但保持警剔訊號的反應是有些失望的，代表當前的需求可能有限。黃金可能盤整一段時間。」

OANDA 分析師 Craig Erlam 指出，黃金本周稍早小幅反攻，但除非 Fed 敘事有所改變、或是看到通膨數據顯著改善，甚至是就業市場數據惡化，否則頂多只能如此。他預測，黃金要上攻相當費力。

Erlam 認為，鮑爾的談話並未讓交易員感到安心，因此交易被困在利率保持高點的這句話，美元攀升並打壓金價。

10 年期美債殖利率周五上揚 4 個基點至 4.274%，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1% 至 104.08。

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